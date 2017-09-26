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  • Pasta segar dan cepat sesuai keinginan Anda Pasta segar dan cepat sesuai keinginan Anda Pasta segar dan cepat sesuai keinginan Anda
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    Viva Collection Pembuat pasta dan mie

    HR2332/12

    Pasta segar dan cepat sesuai keinginan Anda

    Pembuat Pasta & Mie Philips Viva adalah solusi otomatis yang memungkinkan Anda membuat pasta dan mie segar dari nol tanpa menghabiskan banyak waktu dan tanpa keahlian khusus. Berukuran ringkas agar dapat diletakkan dan disimpan di mana saja di dapur Anda.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Viva Collection Pembuat pasta dan mie

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    Pasta segar dan cepat sesuai keinginan Anda

    Cukup tambahkan bahan dan alat ini akan mengerjakan sisanya

    • Putih
    Komponen lepas-pasang untuk perakitan dan pembersihan yang mudah

    Komponen lepas-pasang untuk perakitan dan pembersihan yang mudah

    Komponen lepas-pasang Pembuat Pasta & Mie Philips Viva dapat dengan mudah dipasang, dibongkar, dan dibersihkan.

    Membuat adonan secara otomatis dan menggiling berbagai pasta

    Membuat adonan secara otomatis dan menggiling berbagai pasta

    Pembuat Pasta & Mie Philips Viva tidak hanya bisa mencampur, mengaduk, dan mencetak adonan dengan cepat dan otomatis, tetapi juga memberikan tekstur dan rasa pasta dan mie yang lezat.

    Laci penyimpanan terintegrasi untuk cakram pembentuk dan kabel daya

    Laci penyimpanan terintegrasi untuk cakram pembentuk dan kabel daya

    Penyimpanan internal cerdas untuk cakram cetakan dan kabel daya membuat dapur Anda selalu rapi dan bersih setiap saat.

    Ukuran ringkas agar pas di dapur Anda

    Ukuran ringkas agar pas di dapur Anda

    Alat ini memiliki desain ringkas dan bergaya. Anda selalu dapat meletakkannya di meja dapur atau menyimpannya di kabinet tanpa memakan banyak tempat.

    Buku resep gratis lengkap dengan berbagai ide yang menarik

    Buku resep gratis lengkap dengan berbagai ide yang menarik

    Mesin ini dilengkapi dengan buku resep yang disusun oleh pakar kuliner, memberi Anda inspirasi pasta dan mie segar dan buatan sendiri yang lezat.

    4 tipe pasta klasik termasuk spaghetti, penne, fettuccini

    4 tipe pasta klasik termasuk spaghetti, penne, fettuccini

    Untuk membuat bentuk pasta favorit Anda, cukup pasang salah satu cakram pembentuk pasta ke alat. Alat ini memiliki 4 cakram pembentuk klasik default untuk Spaghetti, Penne, Fettuccini, dan Lasagna. Cakram pembentuk khusus ini memungkinkan proses penggilingan ganda untuk konsisten menghasilkan pasta dan mie yang halus.

    Membuat 450 gram pasta dan mie segar hanya dalam waktu 18 menit

    Alat ini memudahkan Anda membuat pasta sendiri. Sekarang, dengan Pembuat Pasta Philips yang sepenuhnya otomatis, Anda dapat lebih sering membuat pasta dan mie segar. Pembuat pasta baru ini akan melakukan semuanya untuk Anda.

    Tambahkan bahan favorit sesuai selera Anda

    Dengan menggunakan tepung yang berbeda - seperti tepung gandum utuh, gandum durum, atau gandum spelt - Anda bisa membuat pasta favorit yang lebih sehat. Anda juga bisa menambahkan rasa dengan menggunakan berbagai jus sayuran, seperti wortel, bit, atau bayam.

    Tabung pengaduk yang panjang untuk membuat adonan yang halus dan lentur

    Tabung pengaduk yang panjang memberikan proses pengadukan yang optimal untuk hasil adonan yang sempurna dan kenyal.

    Batang pengaduk yang didesain unik untuk mencampur adonan

    Tabung pengaduk yang didesain unik dilengkapi dengan multi-pin bersudut dan batang pengaduk untuk memastikan tepung dan cairan tercampur rata dari setiap sudut wadah pencampuran.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Cina

    • Aksesori

      Termasuk
      • Alat pembersih
      • Gelas takar
      • Buku resep

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1  m
      Daya
      150  W
      Voltase
      220 - 240  V
      Frekuensi
      50  Hz

    • Desain

      Warna
      Putih
      Warna panel kendali
      Vapor dusk

    • Berat dan dimensi

      Dimensi kemasan (PxLxT)
      400 x 230 x 323  mm
      Dimensi produk (PxLxT)
      350 x 135 x 287  mm
      Berat produk
      4,7  kg
      Berat termasuk kemasan
      6,4  kg

    • Spesifikasi umum

      Jumlah mulut pembentuk
      4
      Fitur produk
      • Aman di mesin cuci piring
      • Kunci pengaman

    • Penyelesaian

      Bahan bodi utama
      Plastik
      Bahan aksesori
      Plastik

    Badge-D2C

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