HR2332/12
Pasta segar dan cepat sesuai keinginan Anda
Pembuat Pasta & Mie Philips Viva adalah solusi otomatis yang memungkinkan Anda membuat pasta dan mie segar dari nol tanpa menghabiskan banyak waktu dan tanpa keahlian khusus. Berukuran ringkas agar dapat diletakkan dan disimpan di mana saja di dapur Anda.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Komponen lepas-pasang Pembuat Pasta & Mie Philips Viva dapat dengan mudah dipasang, dibongkar, dan dibersihkan.
Pembuat Pasta & Mie Philips Viva tidak hanya bisa mencampur, mengaduk, dan mencetak adonan dengan cepat dan otomatis, tetapi juga memberikan tekstur dan rasa pasta dan mie yang lezat.
Penyimpanan internal cerdas untuk cakram cetakan dan kabel daya membuat dapur Anda selalu rapi dan bersih setiap saat.
Alat ini memiliki desain ringkas dan bergaya. Anda selalu dapat meletakkannya di meja dapur atau menyimpannya di kabinet tanpa memakan banyak tempat.
Mesin ini dilengkapi dengan buku resep yang disusun oleh pakar kuliner, memberi Anda inspirasi pasta dan mie segar dan buatan sendiri yang lezat.
Untuk membuat bentuk pasta favorit Anda, cukup pasang salah satu cakram pembentuk pasta ke alat. Alat ini memiliki 4 cakram pembentuk klasik default untuk Spaghetti, Penne, Fettuccini, dan Lasagna. Cakram pembentuk khusus ini memungkinkan proses penggilingan ganda untuk konsisten menghasilkan pasta dan mie yang halus.
Alat ini memudahkan Anda membuat pasta sendiri. Sekarang, dengan Pembuat Pasta Philips yang sepenuhnya otomatis, Anda dapat lebih sering membuat pasta dan mie segar. Pembuat pasta baru ini akan melakukan semuanya untuk Anda.
Dengan menggunakan tepung yang berbeda - seperti tepung gandum utuh, gandum durum, atau gandum spelt - Anda bisa membuat pasta favorit yang lebih sehat. Anda juga bisa menambahkan rasa dengan menggunakan berbagai jus sayuran, seperti wortel, bit, atau bayam.
Tabung pengaduk yang panjang memberikan proses pengadukan yang optimal untuk hasil adonan yang sempurna dan kenyal.
Tabung pengaduk yang didesain unik dilengkapi dengan multi-pin bersudut dan batang pengaduk untuk memastikan tepung dan cairan tercampur rata dari setiap sudut wadah pencampuran.
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Spesifikasi umum
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