Pasta segar dan cepat sesuai keinginan Anda

Pembuat Pasta & Mie Philips Viva adalah solusi otomatis yang memungkinkan Anda membuat pasta dan mie segar dari nol tanpa menghabiskan banyak waktu dan tanpa keahlian khusus. Berukuran ringkas agar dapat diletakkan dan disimpan di mana saja di dapur Anda.