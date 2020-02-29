HR2533/00
Memblender cepat dan efisien hanya dengan 1 sentuhan tombol
Dengan motor yang kuat dan desain ergonomis yang unik, blender tangan sehari-hari yang baru memblender dengan cepat dan efisien hanya dengan satu sentuhan tombol, membantu Anda menyiapkan makanan rumahan yang sehat setiap hari dengan mudahSee all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bentuk bergelombang khusus pada sisi bawah bilah blender genggam mencegah cipratan atau tumpah saat memblender
Desain yang kokoh dan ergonmis menjadikannya praktis dan mudah digunakan konsumen
Dikembangkan bersama Universitas Stutgart yang bergengsi, Philips ProMix adalah teknologi canggih dan unik yang menggunakan bentuk segitiga spesifik untuk menciptakan aliran makanan optimal dan kinerja maksimum untuk blender yang lebih cepat dan konsisten
Mudah memasang dan melepas aksesori untuk berbagai fungsi hanya dengan satu sentuhan tombol.
Aksesori kocokan tunggal untuk blender tangan Philips untuk mengocok krim mayones, adonan pancake, dan banyak lagi.
Motor 650 W yang kuat menjamin kinerja blender yang bertenaga untuk membuat makanan rumahan sehari-hari
Dengan aksesori pencacah ringkas, Anda mudah mencacah repah, kacang, keju, cokelat, dan bawang.
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