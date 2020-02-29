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  • Memblender cepat dan efisien hanya dengan 1 sentuhan tombol Memblender cepat dan efisien hanya dengan 1 sentuhan tombol Memblender cepat dan efisien hanya dengan 1 sentuhan tombol

    Daily Collection Blender Tangan ProMix

    HR2533/00

    Memblender cepat dan efisien hanya dengan 1 sentuhan tombol

    Dengan motor yang kuat dan desain ergonomis yang unik, blender tangan sehari-hari yang baru memblender dengan cepat dan efisien hanya dengan satu sentuhan tombol, membantu Anda menyiapkan makanan rumahan yang sehat setiap hari dengan mudah

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    Daily Collection Blender Tangan ProMix

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    Memblender cepat dan efisien hanya dengan 1 sentuhan tombol

    Nikmati makanan buatan rumah yang sehat dan mudah setiap hari

    • Intuitif
    • Mudah
    • Kuat
    Pelindung pisau anti ciprat

    Pelindung pisau anti ciprat

    Bentuk bergelombang khusus pada sisi bawah bilah blender genggam mencegah cipratan atau tumpah saat memblender

    Desain ergonomis

    Desain ergonomis

    Desain yang kokoh dan ergonmis menjadikannya praktis dan mudah digunakan konsumen

    Teknologi blender ProMix Advanced

    Teknologi blender ProMix Advanced

    Dikembangkan bersama Universitas Stutgart yang bergengsi, Philips ProMix adalah teknologi canggih dan unik yang menggunakan bentuk segitiga spesifik untuk menciptakan aliran makanan optimal dan kinerja maksimum untuk blender yang lebih cepat dan konsisten

    Sistem pelepas satu tombol

    Sistem pelepas satu tombol

    Mudah memasang dan melepas aksesori untuk berbagai fungsi hanya dengan satu sentuhan tombol.

    Kocokan tunggal

    Kocokan tunggal

    Aksesori kocokan tunggal untuk blender tangan Philips untuk mengocok krim mayones, adonan pancake, dan banyak lagi.

    Motor yang Kuat 650 W

    Motor 650 W yang kuat menjamin kinerja blender yang bertenaga untuk membuat makanan rumahan sehari-hari

    Pencacah ringkas

    Dengan aksesori pencacah ringkas, Anda mudah mencacah repah, kacang, keju, cokelat, dan bawang.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Spesifikasi desain

      Bahan rangka
      Plastik
      Bahan bilah
      Plastik

    • Aksesori

      Termasuk
      • Gelas
      • Unit pisau S-blade
      • Pencacah ringkas
      • Pengocok

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      650  W

    • Desain

      Warna
      Putih

    • Spesifikasi umum

      Setelan kecepatan
      1

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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