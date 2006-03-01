HR2860/80
Praktis dan mudah digunakan
Blender 220 W dengan tabung 400 ml, gilingan untuk bahan makanan kering dan gilingan untuk bahan makanan basah, dua gelas takar beserta tutupnya dan tempat penyimpanan kabel yang praktis.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Merajang bawang bombai, bawang putih, jahe dan cabe dengan cepat dengan gilingan basah click-on yang unik ini.
2 gelas takar bersama tutupnya, gampang disimpan atau dibawa bepergian.
Menggiling biji-bijian secara cepat dengan penggiling click-on unik.
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