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  • Praktis dan mudah digunakan Praktis dan mudah digunakan Praktis dan mudah digunakan

    Blender mini

    HR2860/80

    Praktis dan mudah digunakan

    Blender 220 W dengan tabung 400 ml, gilingan untuk bahan makanan kering dan gilingan untuk bahan makanan basah, dua gelas takar beserta tutupnya dan tempat penyimpanan kabel yang praktis.

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    Blender mini

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    Praktis dan mudah digunakan

    dengan gilingan kering dan basah

    • 220W
    • Tabung plastik 0,4 L
    • dengan filter, penggiling dan pencacah
    • Fungsi pulse
    Gilingan basah

    Gilingan basah

    Merajang bawang bombai, bawang putih, jahe dan cabe dengan cepat dengan gilingan basah click-on yang unik ini.

    2 gelas takar bersama tutupnya

    2 gelas takar bersama tutupnya

    2 gelas takar bersama tutupnya, gampang disimpan atau dibawa bepergian.

    Penggiling

    Penggiling

    Menggiling biji-bijian secara cepat dengan penggiling click-on unik.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Bahan rangka
      PP
      Warna
      Ivory dengan aksen biru
      Bahan tabung blender
      SAN
      Bahan pisau
      Baja anti karat

    • Aksesori

      Penggiling
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      220  W
      Voltase
      220-240  V
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Kapasitas tabung kecil
      200  ml
      Kapasitas tabung blender
      1,5  l

    • Spesifikasi umum

      Penyimpanan kabel terintegrasi
      Y
      Setelan kecepatan
      1

    Badge-D2C

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