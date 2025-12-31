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  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan
  • Cepat, segar, dan menyenangkan

Dihentikan

Blender mini

HR2870/60

Cepat, segar, dan menyenangkan

Philips Mini-Blender membantu menyiapkan resep menarik seperti smoothie, minuman kocok, sup, saus, koktail eksotis, atau beragam hidangan penutup… Dalam hitungan detik, Anda dapat mengolah hingga dua porsi, menggunakan bahan segar yang lezat. Selamat menikmati!.

Lihat semua manfaat

Cepat, segar, dan menyenangkan

  • 250W

  • Tabung plastik 0,6 L

  • dengan filter, penggiling dan pencacah

  • 2 Kecepatan

Tabung 600 ml

Tabung 600 ml

Dengan tabung 600 ml Anda secara ideal bisa menyimpan dua porsi.

2 gelas takar bersama tutupnya

2 gelas takar bersama tutupnya

2 gelas takar bersama tutupnya, gampang disimpan atau dibawa bepergian.

Pencacah untuk mencacah berbagai bahan makanan

Pencacah untuk mencacah berbagai bahan makanan

Aksesori blender Philips melengkapi blender Anda. Pencacah ini mencacah halus daging dan sayuran seperti bawang, rempah, dan kacang-kacangan.

Spesifikasi Teknis

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