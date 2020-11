Cepat, segar, dan menyenangkan

Philips Mini-Blender membantu menyiapkan resep menarik seperti smoothie, minuman kocok, sup, saus, koktail eksotis, atau beragam hidangan penutup… Dalam hitungan detik, Anda dapat mengolah hingga dua porsi, menggunakan bahan segar yang lezat. Selamat menikmati!. See all benefits