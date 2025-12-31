2 year warranty
Dihentikan
HR2870/60
Cepat, segar, dan menyenangkan
Philips Mini-Blender membantu menyiapkan resep menarik seperti smoothie, minuman kocok, sup, saus, koktail eksotis, atau beragam hidangan penutup… Dalam hitungan detik, Anda dapat mengolah hingga dua porsi, menggunakan bahan segar yang lezat. Selamat menikmati!.
250W
Tabung plastik 0,6 L
dengan filter, penggiling dan pencacah
2 Kecepatan
Dengan tabung 600 ml Anda secara ideal bisa menyimpan dua porsi.
2 gelas takar bersama tutupnya, gampang disimpan atau dibawa bepergian.
Aksesori blender Philips melengkapi blender Anda. Pencacah ini mencacah halus daging dan sayuran seperti bawang, rempah, dan kacang-kacangan.
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