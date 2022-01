Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.

DivX Plus HD pada pemutar Blu-ray dan/atau pemutar DVD menawarkan teknologi DivX terbaru dan membiarkan Anda menikmati video dan film HD dari Internet langsung ke HDTV atau PC Philips Anda. DivX Plus HD mendukung pemutaran konten DivX Plus (video HD H.264 dengan audio AAC berkualitas tinggi dalam wadah file MKV) dan juga mendukung versi video DivX sebelumnya hingga 1080p. DivX Plus HD untuk video digital HD sebenarnya.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.