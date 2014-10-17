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Dihentikan

HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

HTB3570/40

3

| (4) Ulasan

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Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

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Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

Speaker bertenaga dengan bas pipa ganda untuk suara terbaik

Speaker bertenaga dengan bas pipa ganda untuk suara terbaik

Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.

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3.0

dari 5

4

Ulasan

4
3
2

17/10/2014

Australia

Australia

Thius product has great sound

After having my Phillips 5.1 for 2 years my son finally came over and set it up correctly. I can not believe what I was missing out on with the great sound system and so easy to use

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

07/01/2016

New Zealand

New Zealand

Great product, fantastic sound

Good sound and not large/bulky. Was a little tricky to use at first but quickly got use to it.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

12/08/2023

Australia

Australia

Remote failed don’t recommend

Poor quality remote failed. Sound was good, can’t find replacement

Keunggulan

Good sound

Kekurangan

Remote failed

Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

Tanggal Penggunaan 2022-08-11

Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

Tanggal Penggunaan 2022-08-11

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