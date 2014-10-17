2 year warranty
Dihentikan
HTB3570/40
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Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.
Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.
3.0
dari 5
4
Ulasan
Bhold
17/10/2014
Australia
Thius product has great sound
After having my Phillips 5.1 for 2 years my son finally came over and set it up correctly. I can not believe what I was missing out on with the great sound system and so easy to use
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
Camille240
07/01/2016
New Zealand
Great product, fantastic sound
Good sound and not large/bulky. Was a little tricky to use at first but quickly got use to it.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
Warren69
12/08/2023
Australia
Remote failed don’t recommend
Poor quality remote failed. Sound was good, can’t find replacement
Keunggulan
Good sound
Kekurangan
Remote failed
Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
Tanggal Penggunaan 2022-08-11
Ulasan ini dibuat untuk HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
Tanggal Penggunaan 2022-08-11