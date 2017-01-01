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Dihentikan

Home theater 5.1 DVD

HTD3509/98

2

| (1) Ulasan

Suara surround sinematik dahsyat berdaya 300W

Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater. Driver speaker yang terbuka menawarkan suara surround berdaya 300W dan video DVD yang ditingkatkan ke format 1080p via HDMI untuk kualitas gambar mendekati HD.

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Suara surround sinematik dahsyat berdaya 300W

  • HDMI ARC & USB

  • 300W

Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.

HDMI untuk film dan gambar HD berkualitas

HDMI untuk film dan gambar HD berkualitas

HDMI merupakan koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital dan audio digital multi-saluran. Dengan mengeliminasi konversi ke sinyal analog, HDMI memberikan kualitas gambar dan suara sempurna, tanpa bising sama sekali. Film dalam definisi standar dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memastikan gambar penuh detail dan nyata.

Memutar perangkat DVD, VCD, CD, dan USB

Memutar perangkat DVD, VCD, CD, dan USB

Putar secara virtual disc dan perangkat media apa pun yang Anda inginkan - perangkat DVD, VCD, CD, atau USB. Temukan kenyamanan tak tertandingi untuk pemutaran terbaik, dan kemewahan berbagi file media di TV atau sistem home theater Anda.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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2.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
1

01/01/2017

Malaysia

Malaysia

after few months keep Power restarting and Lagging

after few months keep Power restarting and Lagging

Ulasan ini dibuat untuk HTD3509 5.1 DVD Home theater

Ulasan ini dibuat untuk HTD3509 5.1 DVD Home theater

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