2 year warranty
Dihentikan
HTD3509/98
Suara surround sinematik dahsyat berdaya 300W
Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater. Driver speaker yang terbuka menawarkan suara surround berdaya 300W dan video DVD yang ditingkatkan ke format 1080p via HDMI untuk kualitas gambar mendekati HD.
HDMI ARC & USB
300W
Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.
HDMI merupakan koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital dan audio digital multi-saluran. Dengan mengeliminasi konversi ke sinyal analog, HDMI memberikan kualitas gambar dan suara sempurna, tanpa bising sama sekali. Film dalam definisi standar dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memastikan gambar penuh detail dan nyata.
Putar secara virtual disc dan perangkat media apa pun yang Anda inginkan - perangkat DVD, VCD, CD, atau USB. Temukan kenyamanan tak tertandingi untuk pemutaran terbaik, dan kemewahan berbagi file media di TV atau sistem home theater Anda.
2.0
dari 5
1
Ulasan
Senaka
01/01/2017
Malaysia
after few months keep Power restarting and Lagging
after few months keep Power restarting and Lagging
Ulasan ini dibuat untuk HTD3509 5.1 DVD Home theater
Ulasan ini dibuat untuk HTD3509 5.1 DVD Home theater
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