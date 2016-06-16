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Home theater 5.1

HTD3540/98

3

| (1) Ulasan

Suara surround dahsyat dari speaker yang praktis

Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater HTD3540. Driver speaker yang terbuka menawarkan suara surround berdaya 300W dan video DVD yang ditingkatkan ke format 1080p via HDMI untuk kualitas gambar mendekati HD.

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Suara home theater

Suara surround dahsyat dari speaker yang praktis

  • DVD

  • USB 2.0

  • Karaoke

Desain modern untuk melengkapi hiburan rumah Anda

Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih

Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih

Dengan dukungan DivX, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli, di dalam ruang keluarga Anda yang nyaman. Format media DivX adalah teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik dalam media seperti disc CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam untuk pemutaran di pemutar Philips Blu-ray atau DVD Bersertifikat DivX Ultra. DivX Ultra mengombinasikan pemutaran DivX dengan fitur terbaik seperti subjudul terintegrasi, banyak bahasa audio, banyak trek, dan menu ke dalam format file yang mudah.

Daya RMS 300W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Daya RMS 300W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Spesifikasi Teknis

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3.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
2
1

16/06/2016

Malaysia

Malaysia

dont recomend

Although there are couple of speakers in a set only one is working other is a dummy speaker.

Ulasan ini dibuat untuk HTD3540 5.1 Home theater

Ulasan ini dibuat untuk HTD3540 5.1 Home theater

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Penafian

  1. DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.

  2. Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.