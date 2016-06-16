2 year warranty
Dihentikan
HTD3540/98
Suara surround dahsyat dari speaker yang praktis
Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater HTD3540. Driver speaker yang terbuka menawarkan suara surround berdaya 300W dan video DVD yang ditingkatkan ke format 1080p via HDMI untuk kualitas gambar mendekati HD.
DVD
USB 2.0
Karaoke
Dengan dukungan DivX, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli, di dalam ruang keluarga Anda yang nyaman. Format media DivX adalah teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik dalam media seperti disc CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam untuk pemutaran di pemutar Philips Blu-ray atau DVD Bersertifikat DivX Ultra. DivX Ultra mengombinasikan pemutaran DivX dengan fitur terbaik seperti subjudul terintegrasi, banyak bahasa audio, banyak trek, dan menu ke dalam format file yang mudah.
3.0
dari 5
1
Ulasan
Athulaj
16/06/2016
Malaysia
dont recomend
Although there are couple of speakers in a set only one is working other is a dummy speaker.
Ulasan ini dibuat untuk HTD3540 5.1 Home theater
Ulasan ini dibuat untuk HTD3540 5.1 Home theater
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