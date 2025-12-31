2 year warranty
Dihentikan
HTD5550/98
Suara surround sinematik yang dahsyat dengan suara yang dalam
Hadirkan kedahsyatan pengalaman menonton film bioskop di rumah Anda! Philips home theater ini memiliki speaker dengan basspipe ganda yang menawarkan surround sound dahsyat berdaya 1000W dan dalam tampilan HD Penuh 1080p dengan pemutar Disc DVD.
Pipa bass ganda
HDMI ARC & USB
Bluetooth Terpasang
1.000 W
Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
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Ulasan
DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.
Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.