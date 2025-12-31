Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih

Dengan dukungan DivX, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli, di dalam ruang keluarga Anda yang nyaman. Format media DivX adalah teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik dalam media seperti disc CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam untuk pemutaran di pemutar Philips Blu-ray atau DVD Bersertifikat DivX Ultra. DivX Ultra mengombinasikan pemutaran DivX dengan fitur terbaik seperti subjudul terintegrasi, banyak bahasa audio, banyak trek, dan menu ke dalam format file yang mudah.