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HTP3560K DVD home theater player

HTP3560K/98

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HDMI 1080p meningkatkan definisi tinggi untuk gambar yang lebih tajam

Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi sebenarnya - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p') mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital, tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.

Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih

Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih

Dengan dukungan DivX, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli, di dalam ruang keluarga Anda yang nyaman. Format media DivX adalah teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik dalam media seperti disc CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam untuk pemutaran di pemutar Philips Blu-ray atau DVD Bersertifikat DivX Ultra. DivX Ultra mengombinasikan pemutaran DivX dengan fitur terbaik seperti subjudul terintegrasi, banyak bahasa audio, banyak trek, dan menu ke dalam format file yang mudah.

Memutar CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

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