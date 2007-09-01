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  • Aksi pembersihan ganda Aksi pembersihan ganda Aksi pembersihan ganda

    Philips Sonicare Sensiflex Sikat gigi dapat diisi ulang

    HX1610/02

    Aksi pembersihan ganda

    Terbukti membersihkan gigi Anda lebih baik dibandingkan sikat gigi manual, sikat gigi listrik Philips Sensiflex 1610 menghadirkan aksi pembersihan ganda yang menghilangkan plak di permukaan dan yang sulit dijangkau di antara gigi.

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    Philips Sonicare Sensiflex Sikat gigi dapat diisi ulang

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    Aksi pembersihan ganda

    Sikat gigi listrik terbaik

    • 1 mode
    Membersihkan permukaan gigi yang terlihat

    Membersihkan permukaan gigi yang terlihat

    Membersihkan permukaan gigi yang terlihat saat tip aktif menarget plak yang sulit dijangkau di antara gigi.

    Gigi lebih putih alami

    Gigi lebih putih alami

    Menyesuaikan diri untuk mempertahankan tekanan menyikat optimal

    Menyesuaikan diri untuk mempertahankan tekanan menyikat optimal

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Panjang kabel
      1,16  m
      Waktu pengisian
      16  jam
      Konsumsi daya
      2,9  W
      Kepala sikat ganda
      Kepala sikat digabungkan untuk menghasilkan 15.000 sikatan/menit.
      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      25  min

    • Item yang disertakan

      Alas pengisi daya dengan pin penyimpanan kepala sikat
      Y

    • Performa pembersihan

      Kepala sikat
      1

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