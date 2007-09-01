Philips Sonicare SensiflexSikat gigi dapat diisi ulang
HX1610/02
Aksi pembersihan ganda
Terbukti membersihkan gigi Anda lebih baik dibandingkan sikat gigi manual, sikat gigi listrik Philips Sensiflex 1610 menghadirkan aksi pembersihan ganda yang menghilangkan plak di permukaan dan yang sulit dijangkau di antara gigi.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Philips Sonicare Sensiflex Sikat gigi dapat diisi ulang