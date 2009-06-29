HX6011
Kebersihan Menyeluruh
Area permukaan yang lebih besar dan bulu sikat berkontur membersihkan gigi dan gusi secara menyeluruh.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kepala sikat bisa dipasang dengan mudah dan gagang mudah dibersihkan
Area permukaan melengkung dari bulu sikat berpotongan radial dan membentuk sudut membantu menjaga sentuhan dengan permukaan gigi dan gusi karena kepala sikat akan membentuk gerakan berporos, menjangkau area permukaan yang lebih luas. sehingga tidak perlu menggunakan kepala sikat dengan ukuran yang lebih besar.
Bulu sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memiliki potongan pola berkontur agar sesuai dengan bentuk alami gigi. Puncak dan lembah dan di sepanjang permukaan kepala sikat didesain secara ergonomis agar mengikuti topografi gigi dan pas di sela gigi, sehingga tidak ada yang area terlewatkan ketika Anda menyikat gigi.
Desain yang sangat disesuaikan dan mekanisme yang presisi memastikan bahwa ketika sikat pengganti Philips Sonicare ini dipadukan dengan gerakan sonik dan mode penyikatan yang fleksibel, Anda akan mendapatkan pembersihan yang menyeluruh.
Bulu sikat pengingat memberi tahu Anda kapan kepala sikat harus diganti. Setelah tiga bulan dari penggunaan normal, bulu sikat akan menunjukkan penurunan performa, dan kepala sikat akan kurang efektif bekerja. Ganti kepala sikat setiap 3 bulan.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Item yang disertakan
Mudah digunakan
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