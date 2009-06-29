Bulu sikat berkontur sangat cocok dengan bentuk alami gigi Anda

Bulu sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memiliki potongan pola berkontur agar sesuai dengan bentuk alami gigi. Puncak dan lembah dan di sepanjang permukaan kepala sikat didesain secara ergonomis agar mengikuti topografi gigi dan pas di sela gigi, sehingga tidak ada yang area terlewatkan ketika Anda menyikat gigi.