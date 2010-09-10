HX6013/05
Kinerja unggul.* Kualitas terjamin.
Sebagai salah satu kepala sikat gigi terbaik kami, Philips Sonicare ProResults sempurna untuk pengguna Sonicare baru atau lama yang menginginkan pengalaman kebersihan Sonicare autentik dengan harga terjangkau.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kepala sikat gigi Philips Sonicare ini memiliki profil berkontur untuk mengikuti bentuk alami gigi Anda dan untuk membersihkan area yang sulit dijangkau.
Kepala sikat ini menghilangkan plak 2 kali lebih banyak daripada sikat gigi manual
Teknologi sonik canggih Philips Sonicare menyemburkan air ke sela-sela gigi, sementara sikatnya menghancurkan plak dan membersihkannya untuk menyikat gigi sehari-hari yang bersih.
Kepala sikat click-on ini mudah dipasang dan dilepas dari gagang sikat untuk pemakaian yang aman selama perawatan dan pembersihan. Pas dengan semua gagang sikat gigi Philips Sonicare kecuali: PowerUp Battery dan Essence.
Seperti semua kepala sikat Philips Sonicare yang asli, kepala sikat ini aman pada gigi dan gusi. Masing-masing kepala sikat telah melalui uji kualitas untuk performa dan ketahanan luar biasa.
Sekilas mungkin tidak telalu terlihat, tetapi kepala sikat kehilangan kekakuan dan secara bertahap akan aus setelah beberapa bulan penggunaan normal. Bulu sikat pengingat warna biru kami memudar menjadi putih dan membantu Anda mengtahui kapan saatnya untuk diganti. Untuk hasil yang optimal, ganti kepala sikat setiap tiga bulan.
Desain dan lapisan
Kesesuaian
Item yang disertakan
Kualitas dan performa
Manfaat kesehatan
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