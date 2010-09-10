Bulu sikat pengingat memastikan pembersihan yang paling efektif

Sekilas mungkin tidak telalu terlihat, tetapi kepala sikat kehilangan kekakuan dan secara bertahap akan aus setelah beberapa bulan penggunaan normal. Bulu sikat pengingat warna biru kami memudar menjadi putih dan membantu Anda mengtahui kapan saatnya untuk diganti. Untuk hasil yang optimal, ganti kepala sikat setiap tiga bulan.