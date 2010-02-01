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  • Mendorong kegiatan menyikat gigi yang sehat secara mandiri Mendorong kegiatan menyikat gigi yang sehat secara mandiri Mendorong kegiatan menyikat gigi yang sehat secara mandiri

    Philips Sonicare For Kids Sikat gigi listrik sonik

    HX6311/02

    Mendorong kegiatan menyikat gigi yang sehat secara mandiri

    Sikat gigi listrik Philips Sonicare HX6311/02 mendukung senyum mengembang

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Sonicare For Kids Sikat gigi listrik sonik

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    Mendorong kegiatan menyikat gigi yang sehat secara mandiri

    Sikat gigi listrik untuk anak

    • 2 mode
    • 2 kepala sikat
    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

    Kepala sikat berkaret dirancang untuk melindungi gigi si kecil

    Kepala sikat berkaret dirancang untuk melindungi gigi si kecil

    Kepala sikat berkaret dirancang untuk melindungi gigi si kecil

    KidTimer membantu meningkatkan waktu gosok gigi

    KidTimer membantu meningkatkan waktu gosok gigi

    Meningkatkan waktu gosok gigi secara bertahap selama 90 hari, hingga sesuai waktu yang disarankan dokter gigi, 2 menit

    2 mode daya ramah-anak yang membersihkan dengan lembut dan efektif

    2 mode daya ramah-anak yang membersihkan dengan lembut dan efektif

    2 mode daya ramah-anak yang menyesuaikan dengan berbagai usia untuk membersihkan secara lembut. Ada mode rendah untuk usia 4 tahun dan mode tinggi untuk usia 7 tahun ke atas

    Kepala sikat yang sesuai usia untuk melindungi gigi anak

    Kepala sikat yang sesuai usia untuk melindungi gigi anak

    Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memiliki 2 ukuran kepala sikat yang dirancang khusus untuk membersihkan dengan lembut dan melindungi gigi pada tahapan perkembangan penting

    KidPacer menghadirkan nada musik yang menarik dan menyenangkan

    KidPacer menghadirkan nada musik yang menarik dan menyenangkan

    KidPacer mendorong anak-anak untuk menyikat keseluruhan mulut mereka secara efektif selama 2 menit seperti yang disarankan dokter gigi

    Panel menyenangkan yang dapat diganti-ganti sesuai selera

    Panel menyenangkan yang dapat diganti-ganti sesuai selera

    Memungkinkan anak mengganti tampilan sikat gigi mereka

    Bentuk antiputar

    Bentuk antiputar

    Desain gagang kokoh yang memungkinkan anak menyimpan sikat gigi dalam posisi tegak serta mengoleskan pasta gigi saat sikat gigi diletakkan mendatar.

    Desain multi-pegangan untuk orang tua dan anak

    Desain multi-pegangan untuk orang tua dan anak

    Dirancang ergonomis agar orang tua dan anak-anak bisa menggosok gigi bersama atau sendiri-sendiri

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      110-220 V

    • Spesifikasi teknis

      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      Sampai 3 minggu**
      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Jenis baterai
      Lithium ION

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Merah dengan 3 panel yang bisa diganti-ganti

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat click-on yang mudah
      Gagang
      • Desain ergonomis yang ramping
      • Cengkeraman karet untuk genggaman yang mudah
      Indikator baterai
      Lampu yang menunjukkan status baterai
      Layar
      Layar yang menyala
      Waktu penyikatan
      Sampai 3 minggu**

    • Item yang disertakan

      Gagang
      1 Sonicare untuk Anak
      Kepala sikat
      • 1 Sonicare untuk Anak standar
      • 1 Sonicare untuk Anak ringkas
      Pengisi daya
      1

    • Performa pembersihan

      Manfaat kesehatan
      Untuk kebiasaan perawatan mulut yang sehat
      Kinerja
      75% lebih efektif*
      Kecepatan
      Hingga 62.000 gerakan sikat/menit
      Pengatur waktu
      KidTimer dan Quadpacer

    • Mode

      Mode daya
      2

    Badge-D2C

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    • Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
    • berdasarkan dua periode menyikat gigi selama dua menit per hari, pada mode standar
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