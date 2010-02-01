HX6311/02
Mendorong kegiatan menyikat gigi yang sehat secara mandiri
Sikat gigi listrik Philips Sonicare HX6311/02 mendukung senyum mengembangSee all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.
Kepala sikat berkaret dirancang untuk melindungi gigi si kecil
Meningkatkan waktu gosok gigi secara bertahap selama 90 hari, hingga sesuai waktu yang disarankan dokter gigi, 2 menit
2 mode daya ramah-anak yang menyesuaikan dengan berbagai usia untuk membersihkan secara lembut. Ada mode rendah untuk usia 4 tahun dan mode tinggi untuk usia 7 tahun ke atas
Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memiliki 2 ukuran kepala sikat yang dirancang khusus untuk membersihkan dengan lembut dan melindungi gigi pada tahapan perkembangan penting
KidPacer mendorong anak-anak untuk menyikat keseluruhan mulut mereka secara efektif selama 2 menit seperti yang disarankan dokter gigi
Memungkinkan anak mengganti tampilan sikat gigi mereka
Desain gagang kokoh yang memungkinkan anak menyimpan sikat gigi dalam posisi tegak serta mengoleskan pasta gigi saat sikat gigi diletakkan mendatar.
Dirancang ergonomis agar orang tua dan anak-anak bisa menggosok gigi bersama atau sendiri-sendiri
Daya
Spesifikasi teknis
Desain dan lapisan
Layanan
Mudah digunakan
Item yang disertakan
Performa pembersihan
Mode
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