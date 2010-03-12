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  • Membersihkan plak dengan lebih baik Membersihkan plak dengan lebih baik Membersihkan plak dengan lebih baik

    Philips Sonicare EasyClean Sikat gigi listrik sonik

    HX6511/02

    Membersihkan plak dengan lebih baik

    Aksi pembersihan yang unik dan dinamis dari sikat gigi listrik Sonicare, dengan lembut dan efektif menjangkau jauh ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi.

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    Philips Sonicare EasyClean Sikat gigi listrik sonik

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    Membersihkan plak dengan lebih baik

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    • 1 mode
    • 1 kepala sikat
    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

    Leher kepala sikat bersudut untuk menjangkau gigi belakang

    Leher kepala sikat bersudut untuk menjangkau gigi belakang

    Leher kepala sikat bersudut yang unik dari sikat gigi ini memudahkan untuk menyikat gigi bagian belakang, membersihkan plak di area yang sulit dijangkau.

    Terbukti secara klinis aman dan lembut

    Terbukti secara klinis aman dan lembut

    Philips Sonicare adalah sikat gigi listrik yang lembut untuk kawat gigi (kepala sikat harus lebih cepat diganti jika digunakan pada kawat gigi), dan aman untuk gigi yang direstorasi (tambalan, crown, atau veneer) serta poket periodontal.

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten

    Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

    Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

    Secara perlahan menaikkan daya pembersihan pada 14 pemakaian pertama, agar mudah menyesuaikan dengan pengalaman memakai sikat gigi listrik Philips Sonicare

    Sikat gigi Philips Sonicare membantu memutihkan gigi

    Sikat gigi Philips Sonicare membantu memutihkan gigi

    Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu membersihkan dan mengurangi noda pada gigi untuk senyum yang lebih cemerlang.

    Membersihkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Membersihkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Teknologi Sonic yang dipatenkan menghilangkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      110-220 V

    • Spesifikasi teknis

      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      Sampai 2 minggu
      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Jenis baterai
      Lithium ION

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Putih

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat click-on yang mudah
      Gagang
      Desain ergonomis yang ramping
      Indikator baterai
      Lampu yang menunjukkan status baterai
      Waktu penyikatan
      Sampai 2 minggu

    • Item yang disertakan

      Gagang
      1 EasyClean
      Kepala sikat
      1 ProResults standar
      Pengisi daya
      1

    • Performa pembersihan

      Manfaat kesehatan
      Membantu meningkatkan kesehatan gusi
      Kinerja
      Membersihkan plak hingga 2X lebih bersih*
      Pengatur waktu
      Quadpacer dan SmarTimer
      Manfaat memutihkan
      Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih
      Kecepatan
      Hingga 62.000 gerakan sikat/menit

    • Mode

      Bersih
      Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari

    Badge-D2C

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    • *berdasarkan dua periode menyikat gigi selama dua menit per hari, menggunakan mode bersih
    • Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
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