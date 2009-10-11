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  • Perawatan Gusi Lengkap Perawatan Gusi Lengkap Perawatan Gusi Lengkap

    Philips Sonicare FlexCare+ Sikat gigi listrik sonik

    HX6921/02

    Perawatan Gusi Lengkap

    Memadukan teknologi sonic kami dan 5 mode menyikat gigi, sikat gigi listrik FlexCare+ adalah solusi untuk perawatan gusi lengkap. Kini Anda dapat meningkatkan kesehatan gusi setelah 2 minggu penggunaan.

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    Philips Sonicare FlexCare+ Sikat gigi listrik sonik

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    Perawatan Gusi Lengkap

    Sikat gigi untuk membersihkan gigi dan gusi dengan lembut

    • 5 mode
    • 1 kepala sikat
    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

    Leher kepala sikat bersudut untuk menjangkau gigi belakang

    Leher kepala sikat bersudut untuk menjangkau gigi belakang

    Leher kepala sikat bersudut yang unik dari sikat gigi ini memudahkan untuk menyikat gigi bagian belakang, membersihkan plak di area yang sulit dijangkau.

    Gigi lebih putih alami dengan teknologi sonic dipatenkan

    Gigi lebih putih alami dengan teknologi sonic dipatenkan

    Aksi pembersihan dinamis dari sikat gigi ini dan kontak langsung yang lebih luas dengan setiap gigi, terbukti menghilangkan noda sehari-hari, dan membantu menjaga gigi lebih putih alami.

    Terbukti secara klinis aman dan lembut

    Terbukti secara klinis aman dan lembut

    Philips Sonicare adalah sikat gigi listrik yang lembut untuk kawat gigi (kepala sikat harus lebih cepat diganti jika digunakan pada kawat gigi), dan aman untuk gigi yang direstorasi (tambalan, crown, atau veneer) serta poket periodontal.

    Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu

    Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu

    Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memberikan pembersihan optimal di sela-sela gigi dan di sepanjang garis gusi untuk meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu.

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten

    Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

    Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

    Secara perlahan menaikkan daya pembersihan pada 14 pemakaian pertama, agar mudah menyesuaikan dengan pengalaman memakai sikat gigi listrik Philips Sonicare

    Lima mode pembersihan untuk pengalaman pembersihan yang lebih baik

    Lima mode pembersihan untuk pengalaman pembersihan yang lebih baik

    Lima mode meliputi mode Clean untuk pembersihan luar biasa dalam dua menit. Mode Sensitive untuk pembersihan gusi yang lembut, tapi menyeluruh. Mode Refresh untuk sentuhan cepat satu menit. Mode Massage untuk merangsang gusi, dan Mode Gum Care untuk membantu meningkatkan kesehatan gusi.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      110-220 V

    • Spesifikasi teknis

      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      Sampai 3 minggu**
      Jenis baterai
      Lithium ION

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Putih dengan biru langit lembut

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Indikator baterai
      Lampu yang menunjukkan status baterai
      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat click-on yang mudah
      Gagang
      • Desain ergonomis yang ramping
      • Cengkeraman karet untuk genggaman yang mudah
      Layar
      Layar yang menyala
      Waktu penyikatan
      Sampai 3 minggu**

    • Item yang disertakan

      Gagang
      1 FlexCare+
      Kepala sikat
      1 ProResults standar
      Travel case
      1
      Pengisi daya
      1
      Pembersih UV
      NO

    • Performa pembersihan

      Kinerja
      Menghilangkan plak hingga 83% di area yang sulit dijangkau
      Manfaat kesehatan
      Membantu meningkatkan kesehatan gusi
      Sensor tekanan
      Menggetarkan gagang untuk memberi tahu pengguna
      Manfaat memutihkan
      Membantu menghilangkan noda secara alami
      Pengatur waktu
      Quadpacer dan SmarTimer
      Kecepatan
      Hingga 62.000 gerakan sikat/menit

    • Mode

      Bersih
      Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari
      Gum Care
      Memijat gusi dengan lembut
      Pijat
      Pijat yang menyegarkan
      Sensitif
      Pembersihan gusi dan gigi yang lembut
      Refresh
      mode 1 menit untuk sentuhan cepat

    Badge-D2C

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    • Sonicare ProResults Kepala sikat gigi sonik standar

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    • Sonicare ProResults Kepala sikat gigi sonik standar

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    • Sonicare ProResults Kepala sikat gigi sonik standar

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    • ProResults Kepala sikat gigi Sonicare standar

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    • Sonicare ProResults Kepala sikat gigi sonik standar

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    • E coli, S. mutans dan Herpes simplex
    • *berdasarkan dua periode menyikat gigi selama dua menit per hari, menggunakan mode bersih
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