HX6932/10
Pembersihan Tingkat Lanjut
Teknologi inovatif memberikan hasil yang lebih baik. Kini ada cara yang menjamin kesehatan mulut yang lebih baik. Sikat gigi listrik Philips Sonicare FlexCare baru yang bekerja sesuai dengan kebutuhan perawatan mulut Anda.See all benefits
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Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.
Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memberikan pembersihan optimal di sela-sela gigi dan di sepanjang garis gusi untuk meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu.
Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi
Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten
Secara perlahan menaikkan daya pembersihan pada 14 pemakaian pertama, agar mudah menyesuaikan dengan pengalaman memakai sikat gigi listrik Philips Sonicare
Tiga mode ini meliputi mode bersih untuk pembersihan luar biasa dalam 2 menit. Mode sensitif untuk pembersihan gusi yang lembut, tapi menyeluruh, dan mode pijat untuk merangsang gusi.
Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu membersihkan dan mengurangi noda pada gigi untuk senyum yang lebih cemerlang.
Teknologi Sonic yang dipatenkan menghilangkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.
Sikat gigi Philips Sonicare dengan Mode Sensitive: Pembersihan lembut dan menyeluruh untuk gusi sensitif
Daya
Spesifikasi teknis
Desain dan lapisan
Layanan
Mudah digunakan
Item yang disertakan
Performa pembersihan
Mode
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