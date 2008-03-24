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  • Pembersihan Tingkat Lanjut Pembersihan Tingkat Lanjut Pembersihan Tingkat Lanjut

    Philips Sonicare FlexCare Sikat gigi listrik sonik

    HX6932/10

    Pembersihan Tingkat Lanjut

    Teknologi inovatif memberikan hasil yang lebih baik. Kini ada cara yang menjamin kesehatan mulut yang lebih baik. Sikat gigi listrik Philips Sonicare FlexCare baru yang bekerja sesuai dengan kebutuhan perawatan mulut Anda.

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    Philips Sonicare FlexCare Sikat gigi listrik sonik

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    Pembersihan Tingkat Lanjut

    Sikat gigi untuk membersihkan gigi dan gusi dengan lembut

    • 3 mode
    • 2 kepala sikat
    • Pembersih kepala sikat UV
    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

    Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu

    Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu

    Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memberikan pembersihan optimal di sela-sela gigi dan di sepanjang garis gusi untuk meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu.

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten

    Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

    Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

    Secara perlahan menaikkan daya pembersihan pada 14 pemakaian pertama, agar mudah menyesuaikan dengan pengalaman memakai sikat gigi listrik Philips Sonicare

    Tiga mode pembersihan untuk pengalaman pembersihan yang lebih baik

    Tiga mode pembersihan untuk pengalaman pembersihan yang lebih baik

    Tiga mode ini meliputi mode bersih untuk pembersihan luar biasa dalam 2 menit. Mode sensitif untuk pembersihan gusi yang lembut, tapi menyeluruh, dan mode pijat untuk merangsang gusi.

    Sikat gigi Philips Sonicare membantu memutihkan gigi

    Sikat gigi Philips Sonicare membantu memutihkan gigi

    Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu membersihkan dan mengurangi noda pada gigi untuk senyum yang lebih cemerlang.

    Membersihkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Membersihkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Teknologi Sonic yang dipatenkan menghilangkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.

    Mode Sensitive: Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

    Mode Sensitive: Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

    Sikat gigi Philips Sonicare dengan Mode Sensitive: Pembersihan lembut dan menyeluruh untuk gusi sensitif

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      110-220 V

    • Spesifikasi teknis

      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      Sampai 2 minggu
      Jenis baterai
      Lithium ION

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Putih & hijau

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Indikator baterai
      Lampu yang menunjukkan status baterai
      Gagang
      • Desain ergonomis yang ramping
      • Cengkeraman karet untuk genggaman yang mudah
      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat click-on yang mudah
      Waktu penyikatan
      Sampai 2 minggu

    • Item yang disertakan

      Gagang
      1 FlexCare
      Kepala sikat
      • 1 ProResults standar
      • 1 ProResults ringkas
      Travel case
      1 lembut
      Pengisi daya
      1
      Pembersih UV
      Y

    • Performa pembersihan

      Kinerja
      Menghilangkan plak hingga 83% di area yang sulit dijangkau
      Manfaat kesehatan
      Membantu meningkatkan kesehatan gusi
      Kecepatan
      Hingga 62.000 gerakan sikat/menit
      Pengatur waktu
      Quadpacer dan SmarTimer
      Manfaat memutihkan
      Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih

    • Mode

      Bersih
      Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari
      Pijat
      Pijat yang menyegarkan
      Sensitif
      Pembersihan gusi dan gigi yang lembut
      2 Perawatan Rutin
      Go Care dan Max Care

    Badge-D2C

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