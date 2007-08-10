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  • Menyempurnakan pembersihan Menyempurnakan pembersihan Menyempurnakan pembersihan

    Philips Sonicare FlexCare Sikat gigi listrik sonik

    HX6942/04

    Menyempurnakan pembersihan

    Teknologi inovatif memberikan hasil yang lebih baik. Kini ada cara yang menjamin kesehatan mulut yang lebih baik, yaitu Philips Sonicare FlexCare baru yang bekerja sesuai dengan kebutuhan perawatan mulut Anda.

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    Philips Sonicare FlexCare Sikat gigi listrik sonik

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    Menyempurnakan pembersihan

    dengan fitur FlexCare

    • 3 mode
    • 2 kepala sikat
    Dirancang agar lebih pas dengan mulut Anda

    Dirancang agar lebih pas dengan mulut Anda

    Kepala sikat ProResult memiliki kontur yang pas, rentang bulu sikat yang lebih lebar, dan gerakan sapuan yang lebih luas sehingga memberikan cakupan pembersihan gigi yang lebih baik.

    3 mode penyikatan fleksibel, 2 rutinitas pembersihan pribadi

    3 mode penyikatan fleksibel, 2 rutinitas pembersihan pribadi

    3 mode penyikatan fleksibel, 2 rutinitas pembersihan pribadi.

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi

    Go Care: Siklus menyikat gigi selama 1 menit untuk pembersihan cepat

    Siklus menyikat gigi selama satu menit dalam mode Clean untuk pembersihan cepat.

    Max care: 3 menit untuk rutinitas perawatan yang lebih lama

    3 menit untuk rutinitas perawatan yang lebih lama.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      110-220 V

    • Spesifikasi teknis

      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      Sampai 2 minggu
      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Jenis baterai
      Lithium ION

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Putih & hijau

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Gagang
      • Desain ergonomis yang ramping
      • Cengkeraman karet untuk genggaman yang mudah
      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat click-on yang mudah
      Indikator baterai
      Lampu yang menunjukkan status baterai
      Waktu penyikatan
      Sampai 2 minggu

    • Item yang disertakan

      Gagang
      1 FlexCare
      Kepala sikat
      • 1 ProResults standar
      • 1 ProResults ringkas
      Pengisi daya
      1

    • Performa pembersihan

      Manfaat kesehatan
      Membantu meningkatkan kesehatan gusi
      Kinerja
      Menghilangkan plak hingga 83% di area yang sulit dijangkau
      Manfaat memutihkan
      Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih
      Kecepatan
      Hingga 62.000 gerakan sikat/menit
      Pengatur waktu
      Quadpacer dan SmarTimer

    • Mode

      Bersih
      Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari
      Pijat
      Pijat yang menyegarkan
      Sensitif
      Pembersihan gusi dan gigi yang lembut
      2 Perawatan Rutin
      Go Care dan Max Care

    Badge-D2C

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    • Sonicare ProResults Kepala sikat gigi sonik standar

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