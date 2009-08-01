HX6992/03
Perawatan gusi lengkap
Memadukan teknologi sonic kami dan 5 mode menyikat gigi, sikat gigi listrik FlexCare+ adalah solusi untuk perawatan gusi lengkap. Kini Anda dapat meningkatkan kesehatan gusi setelah 2 minggu penggunaan.See all benefits
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Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.
Leher kepala sikat bersudut yang unik dari sikat gigi ini memudahkan untuk menyikat gigi bagian belakang, membersihkan plak di area yang sulit dijangkau.
Aksi pembersihan dinamis dari sikat gigi ini dan kontak langsung yang lebih luas dengan setiap gigi, terbukti menghilangkan noda sehari-hari, dan membantu menjaga gigi lebih putih alami.
Philips Sonicare adalah sikat gigi listrik yang lembut untuk kawat gigi (kepala sikat harus lebih cepat diganti jika digunakan pada kawat gigi), dan aman untuk gigi yang direstorasi (tambalan, crown, atau veneer) serta poket periodontal.
Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memberikan pembersihan optimal di sela-sela gigi dan di sepanjang garis gusi untuk meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu.
Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi
Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten
Secara perlahan menaikkan daya pembersihan pada 14 pemakaian pertama, agar mudah menyesuaikan dengan pengalaman memakai sikat gigi listrik Philips Sonicare
Lima mode meliputi mode Clean untuk pembersihan luar biasa dalam dua menit. Mode Sensitive untuk pembersihan gusi yang lembut, tapi menyeluruh. Mode Refresh untuk sentuhan cepat satu menit. Mode Massage untuk merangsang gusi, dan Mode Gum Care untuk membantu meningkatkan kesehatan gusi.
Pembersih, pengisi daya, dan penyimpanan lengkap. Pembersih kepala sikat UV membantu menjaga kepala sikat bebas dari bakteri. Alat ini membunuh hingga 99% bakteri dan virus.*
Daya
Spesifikasi teknis
Desain dan lapisan
Layanan
Mudah digunakan
Item yang disertakan
Performa pembersihan
Mode
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