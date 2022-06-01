Selalu ketahui saatnya harus mengganti. Selalu dapatkan pembersihan yang efektif.

Kepala sikat menjadi kurang efektif setelah digunakan selama 3 bulan, tetapi dengan BrushSync™ Anda akan diingatkan sebelum hal ini terjadi. Sikat gigi cerdas akan melacak seberapa sering dan seberapa keras Anda menyikat gigi, serta akan memberi tahu Anda ketika waktunya tiba untuk menggantinya. Belum memiliki sikat gigi cerdas Philips Sonicare? Cukup amati bulu sikat pengganti yang berwarna biru, dan jika berubah warna menjadi putih, Anda akan tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk menggantinya dengan kepala sikat yang baru.