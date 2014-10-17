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  • Pelihara pencukur Anda agar selalu tampak baru Pelihara pencukur Anda agar selalu tampak baru Pelihara pencukur Anda agar selalu tampak baru

    Kartrid pembersih

    JC302/51

    Pelihara pencukur Anda agar selalu tampak baru

    Kartrid pembersih untuk sistem SmartClean, memberikan cara praktis bagi Anda untuk membersihkan, melumasi, dan menjadikan pencukur Anda tampak baru, untuk rasa bercukur yang baru setiap hari

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    Kartrid pembersih

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    Pelihara pencukur Anda agar selalu tampak baru

    Untuk semua sistem SmartClean

    • 2-kemasan
    • Membersihkan
    • Pelumasan
    • Menyegarkan
    Pelumas aktif mengurangi gesekan dan aus pada pisau

    Pelumas aktif mengurangi gesekan dan aus pada pisau

    Sistem pelumas aktif mengurangi gesekan dan aus pada kepala dan pisau pencukur, sehingga performa pencukur Anda terjaga seperti baru untuk waktu yang lebih lama.

    Membersihkan 10x lebih baik dibandingkan dengan air

    Membersihkan 10x lebih baik dibandingkan dengan air

    Sistem DualFiltration dan pelumas aktif membuat pencukur Anda 10 kali lebih bersih dibandingkan dengan menggunakan air saja

    Meninggalkan aroma segar pada kepala pencukur Anda

    Meninggalkan aroma segar pada kepala pencukur Anda

    Cairan kartrid baru untuk sistem SmartClean memiliki formula yang unik dan aroma yang enak. Cairan ini membersihkan pencukur Anda, dan meninggalkan aroma segar pada kepala pencukur Anda.

    Secara efektif membersihkan pencukur yang digunakan dengan busa dan gel

    Secara efektif membersihkan pencukur yang digunakan dengan busa dan gel

    Sistem SmartClean Philips dengan kartrid pembersih adalah sistem pembersih pencukur pertama yang secara efektif membersihkan pencukur yang digunakan dengan busa dan gel.

    6 bulan pembersihan yang nyaman

    6 bulan pembersihan yang nyaman

    Sebuah kartrid pembersih Philips bisa bertahan sampai lebih dari 3 bulan dengan pemakaian setiap minggu. Kemasan isi 2 ini memberi Anda pembersihan yang nyaman selama 6 bulan.

    Untuk semua sistem SmartClean

    Untuk semua sistem SmartClean

    Kartrid pembersih cocok untuk semua pencukur dengan sistem SmartClean.

    Sistem Dual Filter membersihkan bulu, busa, dan gel

    Sistem Dual Filter membersihkan bulu, busa, dan gel. Filter ganda yang unik mencegah bulu menyumbat kepala pencukur, menjaga performa luar biasa pencukur Anda.

    Membersihkan minyak kulit dari pisau untuk pencukuran yang segar dan higienis

    Formula yang sudah dipatenkan ini menghilangkan minyak kulit dan kotoran dari pisau cukur, menghasilkan pencukuran yang segar dan higienis setiap hari.

    Spesifikasi Teknis

    • Item yang disertakan

      Kartrid Pembersih
      2  pcs

    • Kapasitas

      Kartrid Pembersih
      2x 5,75 fl oz / 2x 170 ml
    Badge-D2C

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    • Hasilnya diukur berdasarkan volume bulu yang tersisa pada kepala pencukur setelah pembersihan, berdasarkan pada hasil dari uji laboratorium internal Philips dan HUT dengan konsumen.
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