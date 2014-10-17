JC302/51
Pelihara pencukur Anda agar selalu tampak baru
Kartrid pembersih untuk sistem SmartClean, memberikan cara praktis bagi Anda untuk membersihkan, melumasi, dan menjadikan pencukur Anda tampak baru, untuk rasa bercukur yang baru setiap hariSee all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem pelumas aktif mengurangi gesekan dan aus pada kepala dan pisau pencukur, sehingga performa pencukur Anda terjaga seperti baru untuk waktu yang lebih lama.
Sistem DualFiltration dan pelumas aktif membuat pencukur Anda 10 kali lebih bersih dibandingkan dengan menggunakan air saja
Cairan kartrid baru untuk sistem SmartClean memiliki formula yang unik dan aroma yang enak. Cairan ini membersihkan pencukur Anda, dan meninggalkan aroma segar pada kepala pencukur Anda.
Sistem SmartClean Philips dengan kartrid pembersih adalah sistem pembersih pencukur pertama yang secara efektif membersihkan pencukur yang digunakan dengan busa dan gel.
Sebuah kartrid pembersih Philips bisa bertahan sampai lebih dari 3 bulan dengan pemakaian setiap minggu. Kemasan isi 2 ini memberi Anda pembersihan yang nyaman selama 6 bulan.
Kartrid pembersih cocok untuk semua pencukur dengan sistem SmartClean.
Sistem Dual Filter membersihkan bulu, busa, dan gel. Filter ganda yang unik mencegah bulu menyumbat kepala pencukur, menjaga performa luar biasa pencukur Anda.
Formula yang sudah dipatenkan ini menghilangkan minyak kulit dan kotoran dari pisau cukur, menghasilkan pencukuran yang segar dan higienis setiap hari.
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