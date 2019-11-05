2 year warranty
Dihentikan
Selalu memotong dengan sempurna
Shaver 9000 adalah pencukur terbaik kami saat ini. Teknologi uniknya yang mendeteksi kontur menawarkan cakupan luar biasa untuk setiap kontur wajah Anda, dan sistem V-Track mengarahkan rambut ke posisi pemotongan terbaik untuk hasil paling rapi.
Pisau Presisi V-Track
Kepala Pencukur Pendeteksi Lekuk 8-arah
SmartClean System Plus
Penata janggut SmartClick
Dapatkan pencukuran bersih sempurna. Pisau Presisi V-track yang dipatenkan mengarahkan setiap helai rambut ke posisi pencukuran terbaik, bahkan yang tumbuh mendatar dan dengan panjang rambut yang berbeda. Mencukur 30% lebih bersih dalam sekali sapuan sehingga kulit Anda bebas iritasi.
Ikuti setiap lekuk wajah dan leher Anda dengan kepala pencukur Pendeteksi Lekuk 8-arah. Anda akan menangkap 20% lebih banyak rambut dengan sempurna. Menghasilkan pencukuran yang sangat bersih dan mulus.
Pilih cara bercukur yang Anda inginkan. Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda bisa memilih pencukuran kering yang nyaman dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan gel atau busa – bahkan di bawah pancuran.
Penghargaan
4.2
dari 5
557
Ulasan
89%
Merekomendasikan produk ini
Priorityfood
05/11/2019
Malaysia
Pembeli terverifikasi
Excellent shaving experience
The shaver does a really good job of my daily shaving. It is very quiet and my wife can't even hear that I am shaving. The blades are so smooth and I don't even feel the shaver going onto my skin. It is easy to clean under the running tap after each shave. I love the long battery life. I have only charged it once since I starting using it a month ago. Real value for money
Keunggulan
All of the above
Kekurangan
No stand for it.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver
Tanggal Penggunaan 2018-10-05
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver
Tanggal Penggunaan 2018-10-05
Hawk
27/04/2019
Malaysia
Great product
Great product as with all Philips products. Been using Philips products for the last 20 years, I never had any problems with it.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9152/12 Wet and dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9152/12 Wet and dry electric shaver
lobaii82
19/08/2018
Malaysia
Bagian dari promosi
PHILIPS SHAVERS S9111
In 2 month i use PHILIPS SHAVERS S9111 and i can say this is the good shavers in market now. With new products and new technology.PHILIPS SHAVERS S9111 is the best. Easy to use and maintenance .come with new look and easy to handle. Can use in dry and wet conditions.and can wash with water after used. For me this PHILIPS SHAVERS S9111 is the best and great shaves in 2018
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.
Memotong rambut 20% lebih banyak - dibandingkan SensoTouch