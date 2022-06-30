LUM11005U3021X2
Tunjukkan jalan ke depan dengan lampu LED
Bohlam lampu depan LED Philips** dirancang untuk memberikan nilai yang luar biasa, penerangan yang nyaman, dan kinerja yang andal. Dibuat agar tahan lama dan mudah dipasang, bohlam ini adalah peningkatan sempurna dari teknologi halogen ke LED.See all benefits
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Untuk tampilan cool white yang kontemporer, ganti lampu depan mobil Anda dengan bohlam LED Philips Ultinon Pro3021. Dilengkapi chip LED yang kuat dengan suhu warna 6000 Kelvin, bohlam superior ini dirancang untuk kenyamanan berkendara maksimal. Lihat rintangan lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri tanpa menyilaukan pengguna jalan lainnya. Dapatkan performa dan gaya dengan bohlam LED Philips Ultinon Pro3021 kami.
Lampu LED yang tepat adalah lampu berkualitas yang tahan lebih lama. Bohlam Philips Ultinon Pro3021 memiliki desain tahan lama dengan heat sink performa tinggi yang akan mengalihkan panas dari komponen penting pada lampu. Bohlam memiliki masa pakai hingga 2.000 jam, empat kali lebih lama daripada bohlam halogen***.
Ukuran bohlam LED yang dioptimalkan adalah faktor krusial karena ukuran beberapa optik mungkin sangat kecil. Solusi retrofit LED lainnya di pasaran biasanya dilengkapi dengan kotak driver eksternal, tapi Philips Ultinon Pro3021 LED menawarkan kotak driver terintegrasi agar pemasangan lebih cepat dan mudah. Desainnya yang kecil cocok untuk berbagai model mobil dan mudah dipasang oleh montir khusus. Buat perubahan yang Anda butuhkan! Ikuti panduan langkah demi langkah di sini**** dan lihat daftar perbandingan indikatif di sini*****.
Bohlam lampu depan mobil LED Philips Ultinon Pro3021 meningkatkan visibilitas Anda hingga 100%*. Bohlam LED lain mungkin mengecewakan Anda karena klaim lumen atau kecerahannya berbeda dari kenyataannya. Namun, bohlam Philips akan memenuhi eskpektasi Anda dengan performa maksimal dan cahaya yang berkualitas. Berkas cahaya homogennya membuat Anda dapat melihat lebih jelas tanpa menyilaukan pengguna jalan lain. Selain itu, luminasinya yang tinggi menjamin output cahaya tetap konsisten di bagian depan mobil. Pastikan posisi bohlam LED sudah tepat untuk mengoptimalkan berkas cahaya depan. Jangan terburu-buru dan pastikan penyelarasan dilakukan dengan tepat.
Model mobil sangat beragam sehingga mungkin memiliki kebutuhan bohlam retrofit berbasis LED yang berbeda-beda. Itulah sebabnya kami mengembangkan aksesori Philips pintar, seperti cincin Adaptor Philips dan adaptor CANBus, agar pengemudi dapat beralih ke teknologi LED yang sesuai untuk lebih banyak model mobil. Periksa apakah Anda memerlukan aksesori Philips LED opsional dan pilih yang paling sesuai untuk mobil Anda. Temukan informasi lebih lanjut tentang aksesori Philips di sini*****.
Lampu mobil Philips yang berteknologi canggih sangat terkenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Kualitas Kelas Otomotif Philips dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat, menghasilkan standar produksi yang tinggi.
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