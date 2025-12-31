Performa berkas cahaya yang lebih baik daripada halogen**

Dengan menghadirkan performa berkas cahaya superior, bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision mengalahkan bohlam halogen dan memiliki desain yang ringkas dan kompatibel secara universal. Dengan menggunakan inovasi terbaru dari teknologi LED, lampu ini sesuai dengan kecerahan halogen standar ECE sekaligus meningkatkan efisiensi berkas cahaya dengan konsumsi energi yang lebih hemat. Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memberikan pengemudi penglihatan jalan yang lebih baik, menjadikannya lebih mudah untuk mendeteksi rintangan dan mengemudi dengan lebih aman.