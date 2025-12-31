2 year warranty
LUM11258U2510X2/20
1125825102
Berkendara dengan aman dalam segala cuaca
"Ganti lampu depan kendaraan Anda dengan Philips Ultinon WeatherVision LED. Rasakan peningkatan visibilitas di jalan serta kinerja LED yang luar biasa! Beralihlah ke lampu LED dengan bohlam praktis ini!*"
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Bohlam LED Direct-fit
Lampu putih hangat 3500K
Sistem otomotif canggih
Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memproyeksikan cahaya seperti halogen yang elegan pada suhu 3500 Kelvin. Bohlam ini memberikan gaya yang klasik pada mobil Anda sekaligus menawarkan kecerahan ekstra LED. Nikmati penglihatan yang lebih nyaman dalam kondisi cuaca buruk, seperti salju dan kabut, berkat pengurangan silaunya.
Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision diuji secara ketat serta diperiksa untuk memastikan ketahanan jangka panjang dan performa yang tahan lama. Jajaran produk kami menawarkan masa pakai hingga tiga kali lipat lebih lama dari bohlam halogen sejenis dan pencahayaan yang homogen selama masa pakai bohlam. Kebijakan garansi Philips mencakup bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision.*** Nikmati teknologi terbaik masa kini dengan bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision.
Dengan menghadirkan performa berkas cahaya superior, bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision mengalahkan bohlam halogen dan memiliki desain yang ringkas dan kompatibel secara universal. Dengan menggunakan inovasi terbaru dari teknologi LED, lampu ini sesuai dengan kecerahan halogen standar ECE sekaligus meningkatkan efisiensi berkas cahaya dengan konsumsi energi yang lebih hemat. Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memberikan pengemudi penglihatan jalan yang lebih baik, menjadikannya lebih mudah untuk mendeteksi rintangan dan mengemudi dengan lebih aman.
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Standar 2 tahun.