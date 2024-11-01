Lihat dan terlihat dengan lampu putih 6.000 Kelvin yang elegan

Penggunaan lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector dapat mempercantik mobil sekaligus meningkatkan keselamatan Anda. Lampu putih 6000 Kelvin membantu Anda melihat dan terlihat, serta membuat berkendara lebih nyaman. Selain tampilannya yang memukau, lensa ini memberikan kontras yang lebih baik sehingga membantu Anda mengetahui objek dan rambu-rambu jalan dalam kondisi gelap dengan lebih baik. Setelah merasakan efek cahaya layaknya siang hari dengan Philips Ultinon LED Projector ini, Anda dijamin tidak akan berpaling ke lampu lain.