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  • Maksimalkan visibilitas dengan desain berkelas Maksimalkan visibilitas dengan desain berkelas Maksimalkan visibilitas dengan desain berkelas

    Ultinon Drive Projector HL Lampu depan LED Projector superterang

    LUMUM3001X2/20

    Maksimalkan visibilitas dengan desain berkelas

    Lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector dapat menerangi jalan lebih maksimal agar Anda tetap aman. Sinar LED yang superterang membantu Anda melihat adanya bahaya hingga jarak 440 m di depan. Sementara desainnya yang ringkas dan lampu putih 6000K membuat mobil Anda tampak lebih elegan.

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    Ultinon Drive Projector HL Lampu depan LED Projector superterang

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    Maksimalkan visibilitas dengan desain berkelas

    Berdaya maksimal dan tampak elegan dengan desain ringkas yang mudah dipasang

    • Panjang sinar hingga 440 m*
    • Pola sinar lampu yang dapat dikonfigurasikan
    • Lampu jauh yang terang hingga 24W
    • Lampu putih 6000K yang elegan

    Sinar lampu yang lebar dan terang menyebar di 6 lajur

    Lampu 24W yang terang menyebar di 6 lajur untuk meningkatkan visibilitas di jalan. Makin jelas Anda melihat, makin baik pula Anda mengemudi sehingga Anda dapat bereaksi lebih cepat dan lebih aman dalam berkendara. Tak perlu khawatir lagi akan gelap. Nikmati berkendara malam hari dengan lebih percaya diri dan aman dengan Philips Ultinon Drive LED Projector.

    Cahaya yang intens menerangi jalan lebih jauh dan lebar sehingga meningkatkan visibilitas

    Dengan LED yang superterang, lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector ini memberikan visibilitas jarak jauh yang luar biasa hingga jarak 440 m*. Pola sinar yang terang dan seragam ini membantu Anda melihat lebih jauh ke depan serta ke sisi jalan. Dengan begitu, Anda dapat sigap menghindari potensi bahaya di depan. *Diuji di laboratorium otomotif Philips di Jerman.

    Lihat dan terlihat dengan lampu putih 6.000 Kelvin yang elegan

    Penggunaan lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector dapat mempercantik mobil sekaligus meningkatkan keselamatan Anda. Lampu putih 6000 Kelvin membantu Anda melihat dan terlihat, serta membuat berkendara lebih nyaman. Selain tampilannya yang memukau, lensa ini memberikan kontras yang lebih baik sehingga membantu Anda mengetahui objek dan rambu-rambu jalan dalam kondisi gelap dengan lebih baik. Setelah merasakan efek cahaya layaknya siang hari dengan Philips Ultinon LED Projector ini, Anda dijamin tidak akan berpaling ke lampu lain.

    Minim silau (kurang dari 800cd) bahkan dengan pencahayaan lampu jauh

    Mengemudi dalam kondisi gelap merupakan suatu tantangan sehingga Anda mengandalkan lampu depan. Dengan meningkatkan pandangan ke depan dan ke samping, Anda dapat mengemudi dengan lebih aman. Namun, pemilihan lampu depan yang tidak menyilaukan pengemudi lain juga tak kalah penting. Banyak lampu depan superterang yang memprioritaskan kecerahan di atas keselamatan. Philips Ultinon Drive Projector menghasilkan sinar superterang yang ideal, menerangi jalan dengan proyeksi yang tepat sekaligus meminimalkan silau bagi pengemudi lain.

    Desain ringkas yang cocok untuk sebagian besar mobil dan lampu depan yang ramping

    Philips Ultinon Drive LED Projector memiliki desain yang ramping dan minimalis, ukuran yang ringkas, dan beberapa pilihan sinar lampu. Lampu ini kompatibel dengan sebagian besar model mobil dan sangat cocok untuk unit lampu depan yang ramping. Selain itu, lampu ini dilengkapi perlindungan tegangan berlebih dan polaritas terbalik serta braket universal untuk memastikan pemasangan yang aman dan mudah.

    Sistem pengelolaan panas meningkatkan kinerja dan masa pakai

    Philips Ultinon Drive LED Projector dilengkapi Sistem Pengelolaan Termal yang canggih untuk memastikan kinerja yang optimal. Heatsink yang lebih lebar meningkatkan aliran udara untuk menghasilkan pendinginan yang lebih baik. Teknologi kipas AirCool yang canggih menggunakan MCU (unit mikrokontroler) khusus untuk mengontrol sirkuit listrik agar panas dapat dibuang secara optimal sekaligus minim bising saat Anda berkendara. Ditambah lagi, kabelnya yang tahan panas membantu memperpanjang masa pakainya.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Fitur utama produk
      Terang maksimal, lebih ringkas, AirCool+
      Manfaat yang diharapkan
      Daya tinggi, kecerahan lebih tinggi

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Lampu jauh
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Suhu Operasional
      -40 ℃ ~ 80 ℃
      Produk
      Ultinon Drive 3000
      Teknologi
      LED
      Jajaran Produk
      Seri UM

    • Masa pakai

      Masa pakai
      6.000 jam

    • Karakteristik cahaya

      Suhu warna
      6000 K
      Panjang sinar 1 lux
      440 m*

    • Karakteristik listrik

      Watt
      Lampu Jauh: 24W
      Voltase
      9–16 V DC

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      LUMUM3001X2
      Kode pemesanan
      33117830

    • Data Kemasan

      EAN1
      6970128331178
      EAN3
      6970128331185
      Jenis kemasan
      X2

    • Informasi produk dalam kemasan

      Panjang
      16.5  cm
      Lebar
      14.7  cm
      Tinggi
      6.5  cm
      Berat bersih per buah
      154  g
      Jumlah Kemasan
      2 buah
      Panjang [cm]
      20
      Berat kotor per buah [g]
      580

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      34  cm
      Lebar
      31.5  cm
      Tinggi
      19  cm
      Berat kotor [kg]
      6,32

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