LUMUM7001X2/20
Maksimalkan visibilitas dengan desain berkelas
Lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector dapat menerangi jalan agar Anda tetap aman. Lampu LED yang terang (dengan opsi lampu dekat, lampu jauh, dan peningkat sinar lampu jauh) membantu Anda melihat adanya bahaya hingga jarak 435 m di depan. Desainnya yang ringkas cocok untuk lampu depan yang ramping.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lampu 40W yang terang menyebar di 6 lajur untuk meningkatkan visibilitas di jalan. Makin jelas Anda melihat, makin baik pula Anda mengemudi sehingga Anda dapat bereaksi lebih cepat dan lebih aman dalam berkendara. Tak perlu khawatir lagi akan gelap. Nikmati berkendara malam hari dengan lebih percaya diri dan aman dengan Philips Ultinon Drive LED Projector.
Dengan LED yang superterang, lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector ini memberikan visibilitas jarak jauh yang luar biasa. Pola sinar yang terang dan seragam ini membantu Anda melihat lebih jauh ke depan serta ke sisi jalan. Dengan begitu, Anda dapat sigap menghindari potensi bahaya di depan. Selain itu, teknologi peningkat sinar lampu yang dimilikinya memungkinkan Anda mengaktifkan LED yang lebih terang untuk lampu jauh sehingga membantu Anda melihat hingga jarak 435 m* ke depan. *Diuji di laboratorium otomotif Philips di Jerman.
Penggunaan lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector dapat mempercantik mobil sekaligus meningkatkan keselamatan Anda. Lampu putih 6000 Kelvin membantu Anda melihat dan terlihat, serta membuat berkendara lebih nyaman. Selain tampilannya yang memukau, lensa ini memberikan kontras yang lebih baik sehingga membantu Anda mengetahui objek dan rambu-rambu jalan dalam kondisi gelap dengan lebih baik. Setelah merasakan efek cahaya layaknya siang hari dengan Philips Ultinon LED Projector ini, Anda dijamin tidak akan berpaling ke lampu lain.
Mengemudi dalam kondisi gelap merupakan suatu tantangan sehingga Anda mengandalkan lampu depan. Dengan meningkatkan pandangan ke depan dan ke samping, Anda dapat mengemudi dengan lebih aman. Namun, pemilihan lampu depan yang tidak menyilaukan pengemudi lain juga tak kalah penting. Banyak lampu depan superterang yang memprioritaskan kecerahan di atas keselamatan. Philips Ultinon Drive Projector menghasilkan sinar superterang yang ideal, menerangi jalan dengan proyeksi yang tepat sekaligus meminimalkan silau bagi pengemudi lain.
Philips Ultinon Drive LED Projector memiliki desain yang ramping dan minimalis, ukuran yang ringkas, dan beberapa pilihan sinar lampu. Lampu ini kompatibel dengan sebagian besar model mobil dan sangat cocok untuk unit lampu depan yang ramping. Selain itu, lampu ini dilengkapi perlindungan tegangan berlebih dan polaritas terbalik serta braket universal untuk memastikan pemasangan yang aman dan mudah.
Philips Ultinon Drive LED Projector dilengkapi Sistem Pengelolaan Termal yang canggih untuk memastikan kinerja yang optimal. Heatsink yang lebih lebar meningkatkan aliran udara untuk menghasilkan pendinginan yang lebih baik. Teknologi kipas AirCool yang canggih menggunakan MCU (unit mikrokontroler) khusus untuk mengontrol sirkuit listrik agar panas dapat dibuang secara optimal sekaligus minim bising saat Anda berkendara. Ditambah lagi, kabelnya yang tahan panas membantu memperpanjang masa pakainya.
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