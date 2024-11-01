Cahaya yang intens menerangi jalan lebih jauh dan lebar sehingga meningkatkan visibilitas

Dengan LED yang superterang, lampu depan Philips Ultinon Drive LED Projector ini memberikan visibilitas jarak jauh yang luar biasa. Pola sinar yang terang dan seragam ini membantu Anda melihat lebih jauh ke depan serta ke sisi jalan. Dengan begitu, Anda dapat sigap menghindari potensi bahaya di depan. Selain itu, teknologi peningkat sinar lampu yang dimilikinya memungkinkan Anda mengaktifkan LED yang lebih terang untuk lampu jauh sehingga membantu Anda melihat hingga jarak 435 m* ke depan. *Diuji di laboratorium otomotif Philips di Jerman.