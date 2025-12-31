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Sistem musik Micro

MCD1165/55

Nikmati pengalaman menonton film yang hebat

Pastikan Anda menikmati suara seperti di ruang bioskop dengan Philips DVD micro system MCD1165. Sistem speaker ini didukung daya output maksimal 70W RMS yang membuat Anda bisa merasakan setiap efek suara. Dilengkapi pula dengan USB Direct untuk melihat foto dan memutar musik.

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Terobsesi dengan suara

Nikmati pengalaman menonton film yang hebat

  • DVD

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • sistem 2.1, dengan subwoofer

  • Maks. 70W

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah

Pintu depan geser yang bermotor menambahkan gaya flamboyan pada desain yang trendi sistem ini. Pintu trendi dan fungsional ini menampung disc yang naik turun secara vertikal dengan gerakan lembut dengan sentuhan tombol kapan pun Anda ingin mengganti pilihan musik Anda. cukup duduk dan nikmati performa suara dinamis sambil melihat disc diputar melalui jendela transparan.

Daya output maksimum RMS 70W

Spesifikasi Teknis

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