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Dihentikan

Sistem musik Micro DVD

MCD2010/98

4.1

| (14) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Bersantai dengan musik dan film yang luar biasa

Dapatkan yang terbaik dengan DVD Micro system Philips ini - dari DVD, film DivX, dan MP3-CD. USB Direct dan MP3 Link membuat Anda tersambung dengan pemutar musik portabel, dan speaker Bass Reflex memberikan suara bas yang luar biasa dengan kekuatan yang hebat dan kedalaman tak tertandingi.

Lihat semua manfaat

Terobsesi dengan suara

Bersantai dengan musik dan film yang luar biasa

Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

Cukup selaraskan stasiun yang ingin diprasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa perlu berulang-ulang menyelaraskan frekuensi secara manual.

USB Direct untuk pemutaran musik dan foto

USB Direct untuk pemutaran musik dan foto

Cukup colok perangkat USB Anda pada sistem dan bagikan musik digital dan foto yang Anda simpan dengan keluarga dan teman.

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.1

dari 5

14

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

02/03/2012

Singapore

Singapore

very easy to use

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system

27/06/2012

Singapore

Singapore

This is real value for money here. I like it a lot.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system

18/06/2012

Singapore

Singapore

Good

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system

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