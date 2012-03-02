2 year warranty
Dihentikan
Bersantai dengan musik dan film yang luar biasa
Dapatkan yang terbaik dengan DVD Micro system Philips ini - dari DVD, film DivX, dan MP3-CD. USB Direct dan MP3 Link membuat Anda tersambung dengan pemutar musik portabel, dan speaker Bass Reflex memberikan suara bas yang luar biasa dengan kekuatan yang hebat dan kedalaman tak tertandingi.
Cukup selaraskan stasiun yang ingin diprasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa perlu berulang-ulang menyelaraskan frekuensi secara manual.
Cukup colok perangkat USB Anda pada sistem dan bagikan musik digital dan foto yang Anda simpan dengan keluarga dan teman.
Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.
4.1
dari 5
14
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
jong_mintan
02/03/2012
Singapore
very easy to use
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system
Cheen_YuenChai
27/06/2012
Singapore
This is real value for money here. I like it a lot.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system
DavidYang
18/06/2012
Singapore
Good
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk MCD2010 DVD micro music system