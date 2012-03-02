Bersantai dengan musik dan film yang luar biasa

Dapatkan yang terbaik dengan DVD Micro system Philips ini - dari DVD, film DivX, dan MP3-CD. USB Direct dan MP3 Link membuat Anda tersambung dengan pemutar musik portabel, dan speaker Bass Reflex memberikan suara bas yang luar biasa dengan kekuatan yang hebat dan kedalaman tak tertandingi.