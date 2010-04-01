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  • Terobsesi dengan suara Terobsesi dengan suara Terobsesi dengan suara

    Heritage Audio Sistem Hi-Fi komponen DVD

    MCD909/12

    Terobsesi dengan suara

    Nikmati suara fidelitas tinggi dengan sistem hi-fi komponen Philips DVD yang terbuat dari bahan-bahan premium. Vacuum valve preamplifier menawarkan suara sejernih kristal. Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi (HDMI) lengkap menghasilkan gambar yang lebih tajam.

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    Heritage Audio Sistem Hi-Fi komponen DVD

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    Terobsesi dengan suara

    Nikmati suara hi-fi yang hangat

    • Hi-Fi tube
    • Silk dome tweeter
    • 150W
    Hi-Fi tube premium untuk suara yang benar-benar jernih dan natural

    Hi-Fi tube premium untuk suara yang benar-benar jernih dan natural

    Dengan Hi-Fi tube bawaan, Anda sekarang bisa mendapatkan suara berkualitas paling tinggi yang biasanya hanya ada di sistem audiophile premium. Sifat analog tabung menyediakan suara yang lebih menyenangkan untuk sistem pendengaran non-linear manusia. Suara dari tabung memiliki distorsi rendah dan selalu disukai karena kualitas audionya yang bersih, mendetail, hangat, dan seperti aslinya.

    Neodymium Ribbon Tweeter untuk fidelitas audio yang mengagumkan

    Neodymium Ribbon Tweeter untuk fidelitas audio yang mengagumkan

    Neodymium Ribbon Tweeter adalah monopole tweeter yang menghasilkan suara dinamis dan jernih dari depan. Ini merupakan fitur yang umum digunakan dalam sistem audio canggih untuk mereproduksi suara dengan fidelitas yang sangat baik. Tweeter kerucut dan dome konvensional didasarkan pada prinsip directional moving coil, sedangkan monopole Neodymium Ribbon Tweeter memancarkan frekuensi tinggi dalam pola radiasi 180 derajat penuh. Ini secara dramatis meningkatkan lebar spektrum suara dalam tone dan mempeluas zona “sweet spot” untuk menghasilkan suara yang luas, sejernih kristal, dan natural, bahkan dari sistem audio ringkas.

    Konektor speaker berlapis emas untuk transmisi sinyal terbaik

    Konektor speaker berlapis emas untuk transmisi sinyal terbaik

    Konektor speaker berlapis emas memastikan transmisi sinyal audio yang lebih baik dibandingkan koneksi click-fit tradisional. Ini juga meminimalkan kehilangan sinyal listrik dari amplifier ke kotak speaker, sehingga menghasilkan reproduksi suara yang seperti aslinya.

    Memutar DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW), & Picture CD

    Memutar DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW), & Picture CD

    Pemutar Philips kompatibel dengan sebagian besar disk DVD dan CD yang ada di pasaran. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3, CD, CD(RW), dan Picture CD - semuanya dapat diputar pada pemutar. SVCD singkatan dari "Super VideoCD". Kualitas SVCD jauh lebih baik daripada VCD, terutama gambar yang lebih tajam dari VCD karena resolusinya yang lebih tinggi. Dengan dukungan DivX®, Anda dapat menikmati video dengan kode DivX®. Format media DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 yang memungkinkan Anda untuk menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik pada media seperti disk CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam.

    Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

    Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

    Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

    Kabinet aluminium berkualitas dan speaker kayu asli

    Kabinet aluminium berkualitas dan speaker kayu asli

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    Remote control kulit dan logam dengan tombol datar

    Remote control kulit dan logam dengan tombol datar

    Dengan keseimbangan sempurna antara dimensi yang ramping dan bobot yang ringan, remote control yang didesain secara ergonomis ini sangat nyaman digunakan. Tombol datar dengan finish logam tampil kontras dengan bagian belakangnya yang terbuat dari kulit. Selain itu, keypad bergaya dan berpotongan presisi menjamin pengalaman navigasi kualitatif. Rasakan keindahan desain murni dan kontrol.

    USB Direct untuk pemutaran musik dan foto

    USB Direct untuk pemutaran musik dan foto

    Cukup colok perangkat USB Anda pada sistem dan bagikan musik digital dan foto yang Anda simpan dengan keluarga dan teman.

    Daya output total RMS 150W

    Sistem ini memiliki daya output total RMS 150W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.

    Kontrol Trebel dan Bass untuk kemudahan pengaturan nada tinggi dan rendah

    Trebel dan bass adalah fitur equalizer yang mengontrol tingkat suara frekuensi tinggi dan rendah dari masing-masing audio. Treble khususnya mengatur amplifikasi nada tinggi pada musik, sedangkan bass mengontrol tingkat amplifikasi nada rendah. Menggunakan tombol atas dan bawah, pendengar dapat dengan mudah menambah atau mengurangi penekanan pada nada rendah dan tinggi, atau membiarkan trebel dan bass datar untuk pemutaran musik sesuai pengaturan rekaman aslinya. Kontrol Trebel dan Bass memungkinkan Anda mendengarkan musik dengan cara yang Anda suka.

    HDMI 1080p meningkatkan definisi tinggi untuk gambar yang lebih tajam

    Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi sebenarnya - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p') mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital, tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Daya output
      Daya musik 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W
      Penyempurnaan suara
      • praamplifier tabung vakum
      • amplifier digital kelas “D”
      • kenyaringan
      • kontrol treble dan bass
      • Dolby Digital

    • Pengeras suara

      Driver speaker
      • 3 cara
      • 5" woofer
      • dome mid range
      • ribbon tweeter
      Peningkatan pengeras suara
      • konektor speaker berpelat emas
      • grill speaker lepas pasang

    • Konektivitas

      USB
      host USB
      Output Audio/Video
      • 2xRCA (Audio)
      • component video out
      • composite video (CVBS) out
      • digital audio coaxial out
      • digital optical out
      • HDMI out
      • Headphone (6,3mm)
      • SCART out
      • S-Video out
      Aux in
      2xRCA (Audio)

    • Pemutaran audio

      Mode pemutaran disc
      • dipercepat/mundur
      • pencarian lagu berikutnya/sebelumnya
      • mengulang/mengacak/memprogram
      Pemutaran media
      • WMA-CD
      • MP3-CD
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • Flash drive USB
      Mode pemutaran USB Direct
      • percepat mundur/percepat maju
      • putar/jeda
      • sebelumnya/berikutnya
      • putar program
      • ulang
      • acak
      • berhenti

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      Antena
      Antena FM
      Tuner pita frekuensi
      Stereo FM
      Stasiun prasetel
      20
      RDS
      • teks radio
      • Pengaturan jam RDS
      • nama stasiun radio
      • jenis program
      Penyempurnaan tuner
      • penyelarasan digital otomatis
      • pemindaian otomatis

    • Nyaman

      Alarm
      • alarm CD
      • alarm radio
      • Alarm USB
      Jam
      • pada layar utama
      • timer tidur
      Tipe pemuat
      • bermotor
      • baki
      Jenis layar
      Layar VFD
      Penyempurnaan layar
      Mode DIM
      Bahasa pada Layar
      • Belanda
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Portugis
      • Spanyol
      • Swedia
      • Turki

    • Daya

      Catu daya
      220 - 240  volt
      Catu daya
      50  Hz

    • Aksesori

      Remote control
      49-kunci dengan 2 x baterai AAA
      Petunjuk Pengguna
      multi-bahasa
      Lain-lain
      • Antena FM
      • Panduan cepat
      Kabel/Koneksi
      • kabel video komposit (Y)
      • kabel kontrol
      • kabel listrik
      Jaminan
      Booklet Jaminan Internasional

    • Dimensi

      Berat kotor
      22,5  kg
      Kedalaman speaker utama
      240  milimeter
      Lebar speaker utama
      205  milimeter
      Kedalaman unit utama
      280  milimeter
      Tinggi unit utama
      180  milimeter
      Lebar unit utama
      250  milimeter
      Tinggi kemasan
      310  milimeter
      Lebar kemasan
      740  milimeter
      Kedalaman kemasan
      375  milimeter
      Tinggi speaker utama
      330  milimeter

    • Gambar/Tampilan

      Penyempurnaan Gambar
      • upsampling video
      • peningkatan video
      • high def (720p, 1080i, 1080p)

    • Pemutaran foto digital

      Pemutaran media
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      • gambar CD
      Format Kompresi Gambar
      JPEG

    • Hijau

      Siaga Daya Eco
      1  W

    • Pemutaran Video

      Mode pemutaran disc
      • Ulang A-B
      • sudut
      • PBC
      • gerak lambat
      • Pembesaran
      • kontrol orang tua
      • menu disc
      • percepat mundur
      • percepat maju
      • OSD
      • melanjutkan pemutaran dari berhenti
      Pemutaran media
      • DivX
      • DVD-Video
      • gambar CD
      • video CD/SVCD
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      Kode wilayah DVD
      2

    Badge-D2C

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