Memutar DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW), & Picture CD

Pemutar Philips kompatibel dengan sebagian besar disk DVD dan CD yang ada di pasaran. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3, CD, CD(RW), dan Picture CD - semuanya dapat diputar pada pemutar. SVCD singkatan dari "Super VideoCD". Kualitas SVCD jauh lebih baik daripada VCD, terutama gambar yang lebih tajam dari VCD karena resolusinya yang lebih tinggi. Dengan dukungan DivX®, Anda dapat menikmati video dengan kode DivX®. Format media DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 yang memungkinkan Anda untuk menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik pada media seperti disk CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam.