MCD909/12
Terobsesi dengan suara
Nikmati suara fidelitas tinggi dengan sistem hi-fi komponen Philips DVD yang terbuat dari bahan-bahan premium. Vacuum valve preamplifier menawarkan suara sejernih kristal. Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi (HDMI) lengkap menghasilkan gambar yang lebih tajam.See all benefits
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Dengan Hi-Fi tube bawaan, Anda sekarang bisa mendapatkan suara berkualitas paling tinggi yang biasanya hanya ada di sistem audiophile premium. Sifat analog tabung menyediakan suara yang lebih menyenangkan untuk sistem pendengaran non-linear manusia. Suara dari tabung memiliki distorsi rendah dan selalu disukai karena kualitas audionya yang bersih, mendetail, hangat, dan seperti aslinya.
Neodymium Ribbon Tweeter adalah monopole tweeter yang menghasilkan suara dinamis dan jernih dari depan. Ini merupakan fitur yang umum digunakan dalam sistem audio canggih untuk mereproduksi suara dengan fidelitas yang sangat baik. Tweeter kerucut dan dome konvensional didasarkan pada prinsip directional moving coil, sedangkan monopole Neodymium Ribbon Tweeter memancarkan frekuensi tinggi dalam pola radiasi 180 derajat penuh. Ini secara dramatis meningkatkan lebar spektrum suara dalam tone dan mempeluas zona “sweet spot” untuk menghasilkan suara yang luas, sejernih kristal, dan natural, bahkan dari sistem audio ringkas.
Konektor speaker berlapis emas memastikan transmisi sinyal audio yang lebih baik dibandingkan koneksi click-fit tradisional. Ini juga meminimalkan kehilangan sinyal listrik dari amplifier ke kotak speaker, sehingga menghasilkan reproduksi suara yang seperti aslinya.
Pemutar Philips kompatibel dengan sebagian besar disk DVD dan CD yang ada di pasaran. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3, CD, CD(RW), dan Picture CD - semuanya dapat diputar pada pemutar. SVCD singkatan dari "Super VideoCD". Kualitas SVCD jauh lebih baik daripada VCD, terutama gambar yang lebih tajam dari VCD karena resolusinya yang lebih tinggi. Dengan dukungan DivX®, Anda dapat menikmati video dengan kode DivX®. Format media DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 yang memungkinkan Anda untuk menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik pada media seperti disk CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam.
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
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Dengan keseimbangan sempurna antara dimensi yang ramping dan bobot yang ringan, remote control yang didesain secara ergonomis ini sangat nyaman digunakan. Tombol datar dengan finish logam tampil kontras dengan bagian belakangnya yang terbuat dari kulit. Selain itu, keypad bergaya dan berpotongan presisi menjamin pengalaman navigasi kualitatif. Rasakan keindahan desain murni dan kontrol.
Cukup colok perangkat USB Anda pada sistem dan bagikan musik digital dan foto yang Anda simpan dengan keluarga dan teman.
Sistem ini memiliki daya output total RMS 150W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.
Trebel dan bass adalah fitur equalizer yang mengontrol tingkat suara frekuensi tinggi dan rendah dari masing-masing audio. Treble khususnya mengatur amplifikasi nada tinggi pada musik, sedangkan bass mengontrol tingkat amplifikasi nada rendah. Menggunakan tombol atas dan bawah, pendengar dapat dengan mudah menambah atau mengurangi penekanan pada nada rendah dan tinggi, atau membiarkan trebel dan bass datar untuk pemutaran musik sesuai pengaturan rekaman aslinya. Kontrol Trebel dan Bass memungkinkan Anda mendengarkan musik dengan cara yang Anda suka.
Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi sebenarnya - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p') mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital, tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.
Suara
Pengeras suara
Konektivitas
Pemutaran audio
Tuner/Penerima/Transmisi
Nyaman
Daya
Aksesori
Dimensi
Gambar/Tampilan
Pemutaran foto digital
Hijau
Pemutaran Video
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