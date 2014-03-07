Item lain dalam kotak
- Kabel Daya AC
- Antena FM
- Petunjuk Pengguna
MCM2300/12
Bersantai dengan musik hebat
Dengarkan lagu favorit Anda dengan sistem musik all-in-one Philips yang praktis ini yang dilengkapi dengan USB, Audio in, dan pemutar CD. Nikmati musik bersuara kuat dengan speaker Bass Reflex dan Digital Sound Control untuk pengaturan suara yang optimal.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.
Cukup selaraskan stasiun yang ingin diprasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa perlu berulang-ulang menyelaraskan frekuensi secara manual.
Konektivitas Audio in memungkinkan pemutaran langsung konten Audio in dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, Audio in juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.
MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") .MP3 merupakan teknologi kompresi yang revolusioner yang dapat membuat file musik digital besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format kompresi audio standar di waring wera wanua, yang memudahkan transfer file audio yang mudah dan cepat.
Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.
Pintu depan geser yang bermotor menambahkan gaya flamboyan pada desain yang trendi sistem ini. Pintu trendi dan fungsional ini menampung disc yang naik turun secara vertikal dengan gerakan lembut dengan sentuhan tombol kapan pun Anda ingin mengganti pilihan musik Anda. cukup duduk dan nikmati performa suara dinamis sambil melihat disc diputar melalui jendela transparan.
Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol yang seimbang, jernih, dahsyat, hangat dan terang yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.
Suara
Pengeras suara
Konektivitas
Pemutaran audio
Tuner/Penerima/Transmisi
Nyaman
Daya
Aksesori
Dimensi
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