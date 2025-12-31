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Dihentikan

MCM275 Micro Hi-Fi System

MCM275/98

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Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari drive USB portabel

Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari drive USB portabel

Colokkan perangkat ke port USB pada sistem Hi-Fi Philips Anda. Musik digital Anda akan diputar secara langsung dari perangkat. Saat ini Anda dapat berbagi momen favorit Anda dengan keluarga dan teman.

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Teknologi kompresi audio memungkinkan ukuran file musik digital besar dikurangi hingga 10 kali tanpa mengurangi kualitas audio. MP3 atau WMA adalah dua format kompresi yang memungkinkan Anda menikmati dunia musik digital di pemutar Philips. Unduh lagu-lagu MP3 atau WMA dari situs musik resmi di Internet atau buat file musik MP3 atau WMA sendiri dengan merekam CD audio dan mentransfernya ke pemutar Anda.

Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal

Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.

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