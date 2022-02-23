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  • Pemangkas multifungsi Pemangkas multifungsi Pemangkas multifungsi

    Multigroom series 3000 8-in-1, Wajah dan Rambut

    MG3730/15

    Pemangkas multifungsi

    Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 8 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp547.900,00

    Multigroom series 3000 8-in-1, Wajah dan Rambut

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    Pemangkas multifungsi

    Pencukur rambut 8-in-1

    • 8 alat
    • Pisau baja tajam sendiri
    • Waktu pemakaian hingga 60 menit
    • Aksesori yang bisa dibilas
    Pisau baja temper yang tidak akan patah, kusam, atau berkarat

    Pisau baja temper yang tidak akan patah, kusam, atau berkarat

    Pisau baja yang dapat mengasah sendiri ini diperkuat dengen besi dan telah melalui proses tempering untuk menghadirkan kekuatan optimal. Fitur ini menghasilkan pisau yang tetap tajam seperti saat pertama kali digunakan. Tahan karat. Tanpa perlu pelumas.

    Ciptakan gaya baru pada rambut dan wajah dengan 8 alat

    Ciptakan gaya baru pada rambut dan wajah dengan 8 alat

    Pencukur rambut all-in-one ini dapat dengan mudah mencukur serta menata rambut wajah dan rambut kepala Anda.

    Memberikan potongan yang rapi

    Memberikan potongan yang rapi

    Dapatkan potongan rambut dengan rapi, bahkan pada rambut yang tebal sekali pun. Pisau baja yang presisi dapat mencukur rambut dengan rapi untuk hasil akhir yang sempurna.

    Mencukur bulu telinga dan bulu hidung dengan aman

    Mencukur bulu telinga dan bulu hidung dengan aman

    Pencukur all-in-one yang aman ini mampu dengan cepat mencukur bulu hidung dan bulu telinga yang tumbuh lebat, serta tidak menimbulkan luka.

    Cukur rambut sesuai panjang yang Anda inginkan

    Cukur rambut sesuai panjang yang Anda inginkan

    Cukur rambut Anda secara cepat dengan enam pelindung pemotong (cutting guard) yang kuat: 2 sisir janggut stubble (stubble comb) untuk potongan rambut 1 mm dan 2 mm, 1 sisir janggut (beard comb) yang dapat disesuaikan, dan 3 sisir rambut (hair comb) ukuran 9 mm, 12 mm, serta16 mm.

    60 menit waktu pemakaian

    60 menit waktu pemakaian

    Alat pencukur buatan Philips ini dapat digunakan selama 60 menit untuk sekali pengisian daya selama 16 jam.

    Aksesori yang mudah dirawat

    Aksesori yang mudah dirawat

    Alat pencukur rambut ini mudah dirawat, yang dilengkapi dengan pisau antikarat serta pelindung tahan air sehingga mudah dibersihkan.

    Dilengkapi tas penyimpanan agar tetap rapi

    Dilengkapi tas penyimpanan agar tetap rapi

    Simpan semua aksesori pencukur Anda dalam tas penyimpanan yang disertakan agar mudah ditata dan dibawa. Kini kamar mandi dan tas gym Anda tidak lagi berantakan.

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel dengan semua voltase internasional.

    Spesifikasi Teknis

    • Ciptakan gaya sesuka Anda

      Alat penataan
      • Pemangkas
      • Pemangkas bulu hidung & telinga
      • Sisir jenggot yang dapat disesuaikan, ukuran 3-7 mm
      • 2 sisir jenggot tipis
      • 3 sisir rambut
      Jumlah alat
      8 alat
      Memotong rambut/Menata rambut wajah
      • Janggut panjang
      • Janggut pendek
      • Tampilan stubble
      • Garis tajam
      • Penataan detail
      • Goatee

    • Aksesori

      Kantung
      Kantung penyimpan
      Perawatan
      Sikat pembersih

    • Daya

      Pengisian daya
      16 jam pengisian daya penuh
      Jenis baterai
      Ni-MH
      Voltase otomatis
      100-240 V
      Lama pemakaian
      60 menit
      Mode hemat energi
      < 0,3 W
      Mode mati (tidak ada aksesori)
      < 0,1 W

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Y

    • Sistem pemotongan

      Pisau yang mengasah sendiri
      Y

    • Mudah digunakan

      Bebas perawatan
      Tidak memerlukan pelumas
      Pembersihan
      Aksesori yang bisa dibilas

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