MG3730/15
Pemangkas multifungsi
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 8 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.See all benefits
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Pisau baja yang dapat mengasah sendiri ini diperkuat dengen besi dan telah melalui proses tempering untuk menghadirkan kekuatan optimal. Fitur ini menghasilkan pisau yang tetap tajam seperti saat pertama kali digunakan. Tahan karat. Tanpa perlu pelumas.
Pencukur rambut all-in-one ini dapat dengan mudah mencukur serta menata rambut wajah dan rambut kepala Anda.
Dapatkan potongan rambut dengan rapi, bahkan pada rambut yang tebal sekali pun. Pisau baja yang presisi dapat mencukur rambut dengan rapi untuk hasil akhir yang sempurna.
Pencukur all-in-one yang aman ini mampu dengan cepat mencukur bulu hidung dan bulu telinga yang tumbuh lebat, serta tidak menimbulkan luka.
Cukur rambut Anda secara cepat dengan enam pelindung pemotong (cutting guard) yang kuat: 2 sisir janggut stubble (stubble comb) untuk potongan rambut 1 mm dan 2 mm, 1 sisir janggut (beard comb) yang dapat disesuaikan, dan 3 sisir rambut (hair comb) ukuran 9 mm, 12 mm, serta16 mm.
Alat pencukur buatan Philips ini dapat digunakan selama 60 menit untuk sekali pengisian daya selama 16 jam.
Alat pencukur rambut ini mudah dirawat, yang dilengkapi dengan pisau antikarat serta pelindung tahan air sehingga mudah dibersihkan.
Simpan semua aksesori pencukur Anda dalam tas penyimpanan yang disertakan agar mudah ditata dan dibawa. Kini kamar mandi dan tas gym Anda tidak lagi berantakan.
Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel dengan semua voltase internasional.
Ciptakan gaya sesuka Anda
Aksesori
Daya
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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