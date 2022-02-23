MG5720/15
Penataan gaya & presisi canggih
Kreasikan penampilan Anda dengan pencukur serbaguna yang dilengkapi dengan 9 alat berkualitas untuk menata rambut wajah dan rambut kepala Anda. Pisau DualCut menghasilkan presisi maksimal dan pegangan karet antiselip meningkatkan kenyaman dan kontrol saat dipegang.See all benefits
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Pencukur rambut all-in-one ini dilengkapi Advanced DualCut Technology yang mampu menghasilkan potongan rambut yang presisi. Pisau gandanya dirancang agar tetap tajam seperti saat pertama kali digunakan.
Pencukur rambut all-in-one Philips Multigroom 3000 dilengkapi dengan 9 aksesori yang dirancang untuk memudahkan Anda dalam mencukur rambut wajah dan rambut kepala Anda.
Berkat pisau baja yang presisi, Anda dapat mencukur rambut yang sangat lebat dengan rapi, bersih, dan merata. Pisau antikarat ini dapat mengasah sendiri agar bertahan lebih lama.
Desain mini dari pemangkas presisi berbahan baja ini memudahkan pencukuran tepian rambut secara presisi sekaligus merapikan potongan secara mendetail.
Pencukur all-in-one yang aman ini mampu dengan cepat mencukur bulu hidung dan bulu telinga yang tumbuh lebat, serta tidak menimbulkan luka.
Cukur rambut Anda secara cepat dengan enam pelindung pemotong (cutting guard) yang kuat: 2 sisir janggut stubble (stubble comb) untuk potongan rambut 1 mm dan 2 mm, 1 sisir janggut (beard comb) yang dapat disesuaikan, dan 3 sisir rambut (hair comb) ukuran 9 mm, 12 mm, serta16 mm.
Pencukur rambut buatan Philips ini dapat digunakan selama 80 menit untuk sekali pengisian daya selama 16 jam.
Dengan pegangan karet ergonomis untuk pencukuran yang lebih terkontrol, pencukur rambut Anda mudah dipegang dan dikontrol.
Cukup bilas perangkat dan alat pelengkap setelah penggunaan untuk performa tahan lama.
Simpan semua aksesori pencukur Anda dalam tas penyimpanan yang disertakan agar mudah ditata dan dibawa. Kini kamar mandi dan tas gym Anda tidak lagi berantakan.
Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel dengan semua voltase internasional.
Ciptakan gaya sesuka Anda
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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