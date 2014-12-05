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Dihentikan

Mini Hi-Fi System

NTRX500/55

4.5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Mesin suara terbaik

Anda akan terpesona dengan suara bas pada NX bass yang dilengkapi dengan sistem berdaya 650W yang cocok untuk semua pesta. Biarkan Auto DJ me-mix trek musik di perangkat USB Anda, mengalirkan musik dari smartphone mana pun melalui Bluetooth® dan menggunakan efek lampu 260K untuk mendapatkan pesta yang penuh hentakan.

Lihat semua manfaat

Terobsesi dengan suara

Mesin suara terbaik

  • 650 W

  • Bluetooth

Lampu LED 260K untuk suasana pesta yang hebat

Lampu LED 260K untuk suasana pesta yang hebat

Berikan suasana dan semangat luar biasa di pesta Anda, dengan ribuan lampu warna-warni yang berkedip, menyala, dan mengalir mengikuti iringan musik Anda. Pilih warna lampu yang sesuai dengan tema Anda, atau pilih satu dari sistem prasetel. Tekan tombol bass NX untuk membuat lampu semakin intens.

Daya output total RMS 650W / 8800W PMPO

DJ Crossfader untuk mixing trek Anda

DJ Crossfader untuk mixing trek Anda

Kuasai setiap pesta! DJ cross fader membiarkan Anda mencampur trek favorit antara saluran A dan B, sehingga Anda dapat mengalirkan beberapa lagu dengan mudah. Pilih output perangkat untuk dek A (USB, Bluetooth®, CD, Audio in atau tuner) untuk memulai musik, lalu pilih perangkat untuk dek B (USB atau audio in). Untuk mengubah trek, geser pelesap dari satu sisi ke sisi lain untuk transisi lembut yang membuat pesta Anda penuh hentakan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.5

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

05/12/2014

Australia

Australia

Handy and Easy to Use

Good / Quality Sounds Good for Parties Built in Lights

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk NTRX500 Mini Hi-Fi System

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk NTRX500 Mini Hi-Fi System

19/01/2016

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

Sound is good, has good features

good for recording easy to use, pumps the sound out. Great for small area as is compact.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk NTRX500 Mini Hi-Fi System

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk NTRX500 Mini Hi-Fi System

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Penafian

  1. Hindari penggunaan ekstensif set ini dalam volume yang lebih tinggi dari 85 desibel karena dapat merusak pendengaran.