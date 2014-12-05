2 year warranty
Dihentikan
Mesin suara terbaik
Anda akan terpesona dengan suara bas pada NX bass yang dilengkapi dengan sistem berdaya 650W yang cocok untuk semua pesta. Biarkan Auto DJ me-mix trek musik di perangkat USB Anda, mengalirkan musik dari smartphone mana pun melalui Bluetooth® dan menggunakan efek lampu 260K untuk mendapatkan pesta yang penuh hentakan.
650 W
Bluetooth
Berikan suasana dan semangat luar biasa di pesta Anda, dengan ribuan lampu warna-warni yang berkedip, menyala, dan mengalir mengikuti iringan musik Anda. Pilih warna lampu yang sesuai dengan tema Anda, atau pilih satu dari sistem prasetel. Tekan tombol bass NX untuk membuat lampu semakin intens.
Kuasai setiap pesta! DJ cross fader membiarkan Anda mencampur trek favorit antara saluran A dan B, sehingga Anda dapat mengalirkan beberapa lagu dengan mudah. Pilih output perangkat untuk dek A (USB, Bluetooth®, CD, Audio in atau tuner) untuk memulai musik, lalu pilih perangkat untuk dek B (USB atau audio in). Untuk mengubah trek, geser pelesap dari satu sisi ke sisi lain untuk transisi lembut yang membuat pesta Anda penuh hentakan.
4.5
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Ross72
05/12/2014
Australia
Handy and Easy to Use
Good / Quality Sounds Good for Parties Built in Lights
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk NTRX500 Mini Hi-Fi System
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk NTRX500 Mini Hi-Fi System
boofy
19/01/2016
Australia
Pembeli terverifikasi
Sound is good, has good features
good for recording easy to use, pumps the sound out. Great for small area as is compact.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk NTRX500 Mini Hi-Fi System
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk NTRX500 Mini Hi-Fi System
Hindari penggunaan ekstensif set ini dalam volume yang lebih tinggi dari 85 desibel karena dapat merusak pendengaran.