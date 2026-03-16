2 year warranty
Dihentikan
NTRX700MU/55
Mesin suara terbaik
Nikmati dentaman bass yang menghentak hingga ke tulang dengan sistem Philips 1100W, yang menghadirkan bass NX untuk memeriahkan pesta. Musik dalam USB drive bisa di-mix secara otomatis dengan fitur Auto DJ, efek cahaya LED 260K, dan streaming Bluetooth mudah dari smartphone.
Bluetooth®
Pelesap saluran antara 2 USB
CD, MP3-CD, 2 USB, Tuner
1100W, NX bass
Berikan suasana dan semangat luar biasa di pesta Anda, dengan ribuan lampu warna-warni yang berkedip, menyala, dan mengalir mengikuti iringan musik Anda. Pilih warna lampu yang sesuai dengan tema Anda, atau pilih satu dari sistem prasetel. Tekan tombol bass NX untuk membuat lampu semakin intens.
Anda dapat mengendalikan lagu dengan DJ Otomatis, yang mencampur trek secara otomatis pada drive USB yang tersambung. Tambahkan efek suara dengan jogwheel DJ. Buat rumah Anda terguncang dengan lagu Anda!
3.5
dari 5
2
Ulasan
December16
16/03/2026
Australia
Pembeli terverifikasi
Great Hifi speakers
I bought this product in the year 2016, lots of memories attached with this product. In March 2026, it stopped working, attempted to repair from one spanish youtube video but failed, had a good 10 years run
Keunggulan
Powerful fun hi fi system
Kekurangan
Lasts a decade
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk NTRX700MU Mini Hi-Fi System
Tanggal Penggunaan 2024-03-16
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk NTRX700MU Mini Hi-Fi System
Tanggal Penggunaan 2024-03-16
sandy1934
28/05/2018
Australia
great system while it lasted.
Purchased this great tower system 30.01.2016.Have had issues for some time with cutting out playing cd when only playing 2 songs but now wont play anything at all,the volume knob not working correctly,wont adjust volume.Expected it to last longer than just 2 years.Not sure where to go to have it fixed or if its going to cost too much. Sadly highly disappointed with the longevity of the great sounding system.Can you direct me where in Tassie I can have it looked at. Used to have a Phillips stereo back in the 70s and loved it,only got rid of it when I purchased this modern setup.Big mistake.
Ulasan ini dibuat untuk NTRX700MU Mini Hi-Fi System
Ulasan ini dibuat untuk NTRX700MU Mini Hi-Fi System
Hindari penggunaan ekstensif set ini dalam volume yang lebih tinggi dari 85 desibel karena dapat merusak pendengaran.