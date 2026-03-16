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Dihentikan

Mini Hi-Fi System

NTRX700MU/55

3.5

| (2) Ulasan

Mesin suara terbaik

Nikmati dentaman bass yang menghentak hingga ke tulang dengan sistem Philips 1100W, yang menghadirkan bass NX untuk memeriahkan pesta. Musik dalam USB drive bisa di-mix secara otomatis dengan fitur Auto DJ, efek cahaya LED 260K, dan streaming Bluetooth mudah dari smartphone.

Lihat semua manfaat

Terobsesi dengan suara

Mesin suara terbaik

  • Bluetooth®

  • Pelesap saluran antara 2 USB

  • CD, MP3-CD, 2 USB, Tuner

  • 1100W, NX bass

Daya output total RMS 1100W / 13000W PMPO

Lampu LED 260K untuk suasana pesta yang hebat

Lampu LED 260K untuk suasana pesta yang hebat

Berikan suasana dan semangat luar biasa di pesta Anda, dengan ribuan lampu warna-warni yang berkedip, menyala, dan mengalir mengikuti iringan musik Anda. Pilih warna lampu yang sesuai dengan tema Anda, atau pilih satu dari sistem prasetel. Tekan tombol bass NX untuk membuat lampu semakin intens.

DJ Otomatis untuk mixing otomatis trek di drive USB

DJ Otomatis untuk mixing otomatis trek di drive USB

Anda dapat mengendalikan lagu dengan DJ Otomatis, yang mencampur trek secara otomatis pada drive USB yang tersambung. Tambahkan efek suara dengan jogwheel DJ. Buat rumah Anda terguncang dengan lagu Anda!

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.5

dari 5

2

Ulasan

4
3
1

16/03/2026

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

Great Hifi speakers

I bought this product in the year 2016, lots of memories attached with this product. In March 2026, it stopped working, attempted to repair from one spanish youtube video but failed, had a good 10 years run

Keunggulan

Powerful fun hi fi system

Kekurangan

Lasts a decade

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk NTRX700MU Mini Hi-Fi System

Tanggal Penggunaan 2024-03-16

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk NTRX700MU Mini Hi-Fi System

Tanggal Penggunaan 2024-03-16

28/05/2018

Australia

Australia

great system while it lasted.

Purchased this great tower system 30.01.2016.Have had issues for some time with cutting out playing cd when only playing 2 songs but now wont play anything at all,the volume knob not working correctly,wont adjust volume.Expected it to last longer than just 2 years.Not sure where to go to have it fixed or if its going to cost too much. Sadly highly disappointed with the longevity of the great sounding system.Can you direct me where in Tassie I can have it looked at. Used to have a Phillips stereo back in the 70s and loved it,only got rid of it when I purchased this modern setup.Big mistake.

Ulasan ini dibuat untuk NTRX700MU Mini Hi-Fi System

Ulasan ini dibuat untuk NTRX700MU Mini Hi-Fi System

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Penafian

  1. Hindari penggunaan ekstensif set ini dalam volume yang lebih tinggi dari 85 desibel karena dapat merusak pendengaran.