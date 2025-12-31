ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Pijat spa kaki

PPM6501

Produk pintar dan dapat dilipat, Nikmati pijatan hangat otomatis

Produk ini dirancang untuk memijat kaki dalam rendaman air hangat. Produk ini juga berfungsi merilekskan kaki secara efektif dengan menggabungkan efek gelembung dan roda pijat kaki. Cocok untuk segala jenis pengguna.

Lihat semua manfaat

Gelembung 360°, pijat kaki yang nyaman

Produk pintar dan dapat dilipat, Nikmati pijatan hangat otomatis

  • Pemanasan cepat 800 W

  • 3 setelan suhu

  • Remote control magnetik

Pemanasan cepat berdaya tinggi

Tiga tingkat pemanasan dengan suhu konstan: 40 C, 43 C, dan 46 C. Pemanasan cepat berkat pemanas 800 W bawaan. Setibanya di rumah, nyalakan alat pijat kaki dan biarkan air menghangat dengan cepat sembari Anda mengganti pakaian.

Pemijatan dengan 4 roda pijat dan 2 tonjolan cakram

Terdapat 4 roda pijat yang dapat berputar dan memijat telapak serta lengkungan kaki. Roda pijatnya dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan dan membuat kotoran tidak menumpuk. 2 tonjolan cakramnya dapat menstimulus dan merilekskan otot tumit secara perlahan. Pegal pada kaki pun hilang.

Antilecet, nyaman hingga ke betis

Terdapat 2 nozel di bagian bawah alat pijat. Air bertekanan akan menyembur dari nozel sehingga seluruh kaki dipenuhi oleh gelembung-gelembung air. Bahkan uapnya dapat naik hingga betis.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.