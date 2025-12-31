2 year warranty
PPM6501
Produk pintar dan dapat dilipat, Nikmati pijatan hangat otomatis
Produk ini dirancang untuk memijat kaki dalam rendaman air hangat. Produk ini juga berfungsi merilekskan kaki secara efektif dengan menggabungkan efek gelembung dan roda pijat kaki. Cocok untuk segala jenis pengguna.
Pemanasan cepat 800 W
3 setelan suhu
Remote control magnetik
Tiga tingkat pemanasan dengan suhu konstan: 40 C, 43 C, dan 46 C. Pemanasan cepat berkat pemanas 800 W bawaan. Setibanya di rumah, nyalakan alat pijat kaki dan biarkan air menghangat dengan cepat sembari Anda mengganti pakaian.
Terdapat 4 roda pijat yang dapat berputar dan memijat telapak serta lengkungan kaki. Roda pijatnya dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan dan membuat kotoran tidak menumpuk. 2 tonjolan cakramnya dapat menstimulus dan merilekskan otot tumit secara perlahan. Pegal pada kaki pun hilang.
Terdapat 2 nozel di bagian bawah alat pijat. Air bertekanan akan menyembur dari nozel sehingga seluruh kaki dipenuhi oleh gelembung-gelembung air. Bahkan uapnya dapat naik hingga betis.
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