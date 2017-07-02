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  • Pereda rasa sakit bebas obat yang efektif* Pereda rasa sakit bebas obat yang efektif* Pereda rasa sakit bebas obat yang efektif*

    Lampu infra merah

    PR3110/00

    Pereda rasa sakit bebas obat yang efektif*

    Teknologi kami yang terbukti secara klinis meredakan rasa sakit pada otot dan sendi tanpa menggunakan obat-obatan. Sirkulasi darah setempat akan diperlancar dan suplai oksigen setempat juga akan ditingkatkan untuk memberikan relaksasi pada area yang cedera.

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    Pereda rasa sakit bebas obat yang efektif*

    Teknologi yang terbukti secara klinis*

    • 150W
    • Untuk perawatan bertarget
    • Sudut dapat diubah
    Pereda rasa sakit dengan mobilitas yang lebih baik

    Pereda rasa sakit dengan mobilitas yang lebih baik

    InfraCare PR3110 memberikan perawatan terfokus dan bertarget yang efektif dengan meningkatkan sirkulasi darah setempat untuk memobilisasi tubuh Anda melawan rasa sakit. Saat otot Anda ditenangkan, otot akan otomatis mengendur dan relaks. Karena ini membuat jaringan lebih lunak, rasa hangatnya juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.

    Membantu tubuh memulihkan diri secara alami

    Membantu tubuh memulihkan diri secara alami

    InfraCare memungkinkan tubuh memulihkan diri secara alami. Perangkat PR3110 InfraCare membantu memberikan pereda rasa sakit dengan perawatan terfokus, yang membantu dalam mobilitas yang sudah terbukti ditingkatkan.

    Terbukti secara klinis

    Terbukti secara klinis

    Teknologi tepercaya yang digunakan para profesional. Secara klinis terbukti dengan objektif menghasilkan peningkatan pada sendi fungsional*. InfraCare telah terbukti menyebabkan berkurangnya rasa sakit ecara signifikan sebesar 71% pada pasien rematik arthritis dan 72% pada pasien sakit punggung bawah*.

    Perangkat medis terklasifikasi

    Perangkat medis terklasifikasi

    Cara yang aman dan efektif untuk menangani rasa sakit Anda. InfraCare sesuai dengan IEC 60601-1 edisi ke-3 untuk perangkat medis.

    Pereda nyeri lokal

    Pereda nyeri lokal

    Lampu 150W InfraCare dapat dengan mudah diposisikan dari 0-40 derajat untuk meredakan rasa sakit dengan nyaman dan efektif di area yang sempit.seperti pinggul, lengan, dan lutut.

    Spesifikasi Teknis

    • Pengobatan menurut zona

      Area pengobatan
      diameter 20  cm
      Lampu pijar PAR38
      150W

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220-240  volt
      Panjang kabel
      250  m
      Daya
      150  W
      Penyekat
      Kelas II (isolasi ganda)
      Frekuensi
      50-60  Hz
      Masa pakai lampu
      300 jam

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      1  kg
      Dimensi produk
      21,2 x 16,0 x 21,5  cm
      Dimensi F-box
      16,3 x 22,4 x 22,0  cm

    • Data logistik

      Negara asal
      Hungaria

    • Pengaman

      Bersertifikasi IEC
      IEC 60601-1, edisi ke-3
      mati otomatis setelah 30 menit
      Y

    • Mudah digunakan

      Dapat disesuaikan
      0-40 derajat (ke belakang)
      1 pegangan
      Y
      Timer mekanis
      Y

    • Peralatan medis

      Aturan Perangkat Medis
      2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

    Badge-D2C

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    • W. Siems, et al (2010): “Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation”, Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319
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