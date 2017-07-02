Pereda rasa sakit dengan mobilitas yang lebih baik

InfraCare PR3110 memberikan perawatan terfokus dan bertarget yang efektif dengan meningkatkan sirkulasi darah setempat untuk memobilisasi tubuh Anda melawan rasa sakit. Saat otot Anda ditenangkan, otot akan otomatis mengendur dan relaks. Karena ini membuat jaringan lebih lunak, rasa hangatnya juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.