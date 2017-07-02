PR3110/00
Pereda rasa sakit bebas obat yang efektif*
Teknologi kami yang terbukti secara klinis meredakan rasa sakit pada otot dan sendi tanpa menggunakan obat-obatan. Sirkulasi darah setempat akan diperlancar dan suplai oksigen setempat juga akan ditingkatkan untuk memberikan relaksasi pada area yang cedera.See all benefits
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InfraCare PR3110 memberikan perawatan terfokus dan bertarget yang efektif dengan meningkatkan sirkulasi darah setempat untuk memobilisasi tubuh Anda melawan rasa sakit. Saat otot Anda ditenangkan, otot akan otomatis mengendur dan relaks. Karena ini membuat jaringan lebih lunak, rasa hangatnya juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.
InfraCare memungkinkan tubuh memulihkan diri secara alami. Perangkat PR3110 InfraCare membantu memberikan pereda rasa sakit dengan perawatan terfokus, yang membantu dalam mobilitas yang sudah terbukti ditingkatkan.
Teknologi tepercaya yang digunakan para profesional. Secara klinis terbukti dengan objektif menghasilkan peningkatan pada sendi fungsional*. InfraCare telah terbukti menyebabkan berkurangnya rasa sakit ecara signifikan sebesar 71% pada pasien rematik arthritis dan 72% pada pasien sakit punggung bawah*.
Cara yang aman dan efektif untuk menangani rasa sakit Anda. InfraCare sesuai dengan IEC 60601-1 edisi ke-3 untuk perangkat medis.
Lampu 150W InfraCare dapat dengan mudah diposisikan dari 0-40 derajat untuk meredakan rasa sakit dengan nyaman dan efektif di area yang sempit.seperti pinggul, lengan, dan lutut.
Pengobatan menurut zona
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Data logistik
Pengaman
Mudah digunakan
Peralatan medis
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