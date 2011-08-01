PT710/14
Hasil cukur bersih yang unik
Sistem PowerTouch Philips baru membuat pagi Anda lebih efisien. Kini dengan waktu pakai yang lebih lama, bisa dicuci, dan performa cukur Super Lift & Cut yang sudah terbukti, PowerTouch memastikan Anda selalu dapat menyelesaikan rutinitas pagi dengan cepat.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pengoperasian berkabel untuk hasil cukur yang selalu dapat diandalkan
Sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik kami mengangkat rambut untuk pencukuran bersih yang nyaman hingga ke bawah lapisan kulit.
Alat cukur secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda untuk pencukuran yang lebih mulus
Alat cukur listrik yang bisa dicuci seluruhnya dengan sistem QuickRinse untuk membersihkan dalam sekejap
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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