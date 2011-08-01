Hasil cukur bersih yang unik

Sistem PowerTouch Philips baru membuat pagi Anda lebih efisien. Kini dengan waktu pakai yang lebih lama, bisa dicuci, dan performa cukur Super Lift & Cut yang sudah terbukti, PowerTouch memastikan Anda selalu dapat menyelesaikan rutinitas pagi dengan cepat.