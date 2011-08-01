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  • Hasil cukur bersih yang unik Hasil cukur bersih yang unik Hasil cukur bersih yang unik

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik kering

    PT710/14

    Hasil cukur bersih yang unik

    Sistem PowerTouch Philips baru membuat pagi Anda lebih efisien. Kini dengan waktu pakai yang lebih lama, bisa dicuci, dan performa cukur Super Lift & Cut yang sudah terbukti, PowerTouch memastikan Anda selalu dapat menyelesaikan rutinitas pagi dengan cepat.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik kering

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    See all Pencukur Seri

    Hasil cukur bersih yang unik

    • Super Lift&Cut
    • Kepala cukur fleksibel
    Pengoperasian berkabel untuk daya yang stabil

    Pengoperasian berkabel untuk daya yang stabil

    Pengoperasian berkabel untuk hasil cukur yang selalu dapat diandalkan

    Sistem Super Lift & Cut untuk pencukuran bersih yang nyaman

    Sistem Super Lift & Cut untuk pencukuran bersih yang nyaman

    Sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik kami mengangkat rambut untuk pencukuran bersih yang nyaman hingga ke bawah lapisan kulit.

    Respons kontur yang dinamis menyesuaikan dengan lekukan wajah dan leher

    Respons kontur yang dinamis menyesuaikan dengan lekukan wajah dan leher

    Alat cukur secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda untuk pencukuran yang lebih mulus

    Pencukur yang bisa dicuci dengan sistem QuickRinse

    Pencukur yang bisa dicuci dengan sistem QuickRinse

    Alat cukur listrik yang bisa dicuci seluruhnya dengan sistem QuickRinse untuk membersihkan dalam sekejap

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung

    • Daya

      Voltase otomatis
      100-240 V
      Daya siaga
      < 0,2  W
      Konsumsi daya maks.
      5.4  W

    • Desain

      Penyelesaian
      Cangkang depan plastik mengkilap
      Gagang
      Mudah digenggam
      Warna
      Biru arrol

    • Servis

      Head pengganti
      • HQ8 telah digantikan oleh SH50
      • Ganti setiap 2 thn dengan HQ8
      Garansi 2-tahun
      Y

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      Respons kontur yang dinamis
      Sistem pencukuran
      Super Lift&Cut

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      • Pencukur yang bisa dicuci seluruhnya
      • Rongga rambut yang bisa dicuci cepat
      Waktu pencukuran
      Pengoperasian berkabel

    Badge-D2C

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