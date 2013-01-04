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  • Pemangkas janggut all-in-one Pemangkas janggut all-in-one Pemangkas janggut all-in-one

    Multigroom series 3000 Pemangkas janggut 3-in-1

    QG3320/15

    Pemangkas janggut all-in-one

    Mencoba berbagai gaya janggut, kumis, dan jambang dengan pemangkas all-in-one ini. 3 alat pelengkap memberikan Anda kemungkinan untuk mencoba berbagai tampilan dengan mudah.

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    Multigroom series 3000 Pemangkas janggut 3-in-1

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    Pemangkas janggut all-in-one

    Pemangkas tahan air 3 in 1 untuk kegunaan maksimum

    • 2 sambungan & 1 sisir
    • tanpa kabel, dapat dicuci seluruhnya
    • pisau yang ramah di kulit
    • Pemakaian nirkabel 60 mnt/isi daya 10j
    Pisau performa tinggi yang ramah di kulit untuk pemangkasan lembut

    Pisau performa tinggi yang ramah di kulit untuk pemangkasan lembut

    Dapatkan pemangkasan lembut berperforma tinggi. Pisau mengasah sendiri dan dibuat dari baja kromium yang halus, memberikan performa yang tahan lama. Ujung bulatnya dan sisir memastikan kontak halus dan terlindungi dengan kulit Anda.

    60 menit pencukuran tanpa kabel pada 10 jam pengisian daya

    60 menit pencukuran tanpa kabel pada 10 jam pengisian daya

    Pisau baru kami mengurangi gesekan untuk memberikan masa operasi 70% lebih lama dibandingkan model sebelumnya.

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, tidak memerlukan pelumas

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, tidak memerlukan pelumas

    Semua produk perapi kami dibuat untuk tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun di seluruh dunia, kompatibilitas tegangan di seluruh dunia, dan tidak memerlukan pelumas.

    Pangkas wajah, leher, dan jambang Anda untuk melengkapi penampilan Anda

    Gunakan pemangkas berukuran penuh tanpa sisir untuk melengkapi gaya Anda dan mendapatkan garis tajam dan bersih di tepi janggut Anda.

    18 panjang yang dapat disesuaikan (1-18 mm) untuk janggut atau bulu pendek yang rata

    Pangkas janggut sesuai panjang yang diinginkan dengan mengunci setelan yang sesuai dengan tampilan yang Anda inginkan. Sisir janggut dan bulu pendek menawarkan 18 setelan panjang dari 1mm s/d 18mm, dengan presisi 1mm antar tiap setelan.

    Menyingkirkan bulu hidung dan telinga yang tidak diinginkan dengan lembut

    Menghilangkan bulu hidung dan telinga yang tidak diinginkan, dengan mudah dan nyaman.

    Pemangkas dapat dibilas bersih di bawah keran

    Cukup bilas pisau dan sisir setelah penggunaan untuk performa tahan lama.

    Spesifikasi Teknis

    • Ciptakan gaya sesuka Anda

      Alat penataan
      • Pemangkas
      • Pemangkas bulu hidung
      • 18-setelan sisir janggut&bulu pendek
      Menata rambut wajah
      • Kumis
      • Janggut panjang
      • Janggut pendek
      • Tampilan stubble
      • Penataan detail
      • Garis tajam
      • Goatee
      Jumlah setelan panjang
      18 setelan panjang terintegrasi
      Jumlah sambungan/sisir
      2 sambungan & 1 sisir

    • Daya

      Lama pemakaian
      60 menit
      Voltase otomatis
      100-240 V
      Jenis baterai
      Ni-MH
      Pengisian daya
      10 jam pengisian daya penuh

    • Desain

      Gagang
      Mudah digenggam
      Warna
      Hitam dengan detail perak

    • Servis

      Garansi 2-tahun
      Y
      Tidak memerlukan pelumas
      Y
      Pisau yang mengasah sendiri
      Y

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      Dapat dicuci seluruhnya
      Layar
      Indikator pengisian daya

    Badge-D2C

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