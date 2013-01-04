QG3320/15
Pemangkas janggut all-in-one
Mencoba berbagai gaya janggut, kumis, dan jambang dengan pemangkas all-in-one ini. 3 alat pelengkap memberikan Anda kemungkinan untuk mencoba berbagai tampilan dengan mudah.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dapatkan pemangkasan lembut berperforma tinggi. Pisau mengasah sendiri dan dibuat dari baja kromium yang halus, memberikan performa yang tahan lama. Ujung bulatnya dan sisir memastikan kontak halus dan terlindungi dengan kulit Anda.
Pisau baru kami mengurangi gesekan untuk memberikan masa operasi 70% lebih lama dibandingkan model sebelumnya.
Semua produk perapi kami dibuat untuk tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun di seluruh dunia, kompatibilitas tegangan di seluruh dunia, dan tidak memerlukan pelumas.
Gunakan pemangkas berukuran penuh tanpa sisir untuk melengkapi gaya Anda dan mendapatkan garis tajam dan bersih di tepi janggut Anda.
Pangkas janggut sesuai panjang yang diinginkan dengan mengunci setelan yang sesuai dengan tampilan yang Anda inginkan. Sisir janggut dan bulu pendek menawarkan 18 setelan panjang dari 1mm s/d 18mm, dengan presisi 1mm antar tiap setelan.
Menghilangkan bulu hidung dan telinga yang tidak diinginkan, dengan mudah dan nyaman.
Cukup bilas pisau dan sisir setelah penggunaan untuk performa tahan lama.
Ciptakan gaya sesuka Anda
Daya
Desain
Servis
Mudah digunakan
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