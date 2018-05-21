2 year warranty
Dihentikan
Cara bercukur paling menyenangkan
Pencukur tercanggih kami, Philips SensoTouch 3D RQ1250 menghadirkan pengalaman bercukur terbaik. Sistem GyroFlex 3D mengikuti setiap lekuk wajah dan mencukur setiap rambut hanya dengan beberapa sapuan menggunakan kepala pencukur UltraTrack.
UltraTrack & GyroFlex 3D
Pemakaian nirkabel 50 mnt/isi daya 1j
Pemangkas presisi
Kepala cukur GyroFlex 3D yang mengikuti kontur wajah akan menyesuaikan dengan setiap lekukan wajah Anda, meminimalkan tekanan dan iritasi pada kulit.
Dapatkan pencukuran rapat yang meminimalkan iritasi kulit. Kepala cukur ini memiliki 3 jalur khusus: selot untuk rambut normal; saluran untuk rambut panjang atau rebah; dan lubang untuk bulu terpendek di wajah Anda.
Sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik Philips mengangkat rambut untuk pencukuran bersih yang nyaman hingga ke bawah lapisan kulit.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
4.2
dari 5
110
Ulasan
89%
Merekomendasikan produk ini
Mazlan
21/05/2018
Singapore
After at least 5 years of usage.. Going strong
Everything works as desc. I planning to buy a newer version on my coming birthday.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
schnaars
04/02/2014
Singapore
Great product
Love this shaver. it fits my hand well and also makes me look great.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
JACKSONLAW
18/06/2012
Singapore
Fantistic!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.