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Dihentikan

Shaver series 9000 SensoTouchpencukur listrik basah & kering

RQ1250/16

4.2

| (110) Ulasan | 89% Merekomendasikan produk ini

Cara bercukur paling menyenangkan

Pencukur tercanggih kami, Philips SensoTouch 3D RQ1250 menghadirkan pengalaman bercukur terbaik. Sistem GyroFlex 3D mengikuti setiap lekuk wajah dan mencukur setiap rambut hanya dengan beberapa sapuan menggunakan kepala pencukur UltraTrack.

Lihat semua manfaat
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Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

dengan sistem GyroFleX 3D

Cara bercukur paling menyenangkan

  • UltraTrack & GyroFlex 3D

  • Pemakaian nirkabel 50 mnt/isi daya 1j

  • Pemangkas presisi

Sistem Philips GyroFlex 3D menyesuaikan dengan setiap lekukan

Sistem Philips GyroFlex 3D menyesuaikan dengan setiap lekukan

Kepala cukur GyroFlex 3D yang mengikuti kontur wajah akan menyesuaikan dengan setiap lekukan wajah Anda, meminimalkan tekanan dan iritasi pada kulit.

Kepala cukur UltraTrack menangkap setiap rambut dengan hanya beberapa sapuan

Kepala cukur UltraTrack menangkap setiap rambut dengan hanya beberapa sapuan

Dapatkan pencukuran rapat yang meminimalkan iritasi kulit. Kepala cukur ini memiliki 3 jalur khusus: selot untuk rambut normal; saluran untuk rambut panjang atau rebah; dan lubang untuk bulu terpendek di wajah Anda.

Pencukur dengan Super Lift&Cut Action

Pencukur dengan Super Lift&Cut Action

Sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik Philips mengangkat rambut untuk pencukuran bersih yang nyaman hingga ke bawah lapisan kulit.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.2

dari 5

110

Ulasan

89%

Merekomendasikan produk ini

21/05/2018

Singapore

Singapore

After at least 5 years of usage.. Going strong

Everything works as desc. I planning to buy a newer version on my coming birthday.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver

04/02/2014

Singapore

Singapore

Great product

Love this shaver. it fits my hand well and also makes me look great.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

18/06/2012

Singapore

Singapore

Fantistic!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 