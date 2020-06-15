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- Sikat pembersih
S1103/02
Hasil cukur mulus yang praktis
Pencukur Series 1000 baru yang terjangkau memberikan hasil cukur licin dengan perlidungan kulit yang canggih. Pisau berkualitas yang mengasah sendiri serta kepala flex yang bergerak ke 3 arah menjamin pengalaman cukur yang menyenangkan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Alat cukur bergerak ke arah yang berbeda untuk mencukur rambut lebih baik bahkan di tempat yang sulit dijangkau.
Tutup pelindung melindungi wajah Anda dari pisau berputar untuk mencegah kulit iritasi dan terluka.
Selalu berputar melawan tutup untuk menjamin pisau selalu tajam untuk mencegah iritasi kulit.
Pencukur basah dan kering yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilih pencukuran kering yang nyaman, atau gunakan busa atau gel favorit Anda untuk pencukuran basah yang menyegarkan.
Bercukur tanpa kabel selama 30 menit setelah pengisian daya 8 jam. Pencukur ini hanya berfungsi pada mode nirkabel.
Berkat desain ergonomis yang menghasilkan pegangan optimal, Anda dapat memegang alat cukur Philips dengan kuat dan nyaman.
Alat cukur listrik yang dapat dibersihkan dengan aman. Alat cukur dengan peringkat IPX7 dapat dicelupkan ke air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit.
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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