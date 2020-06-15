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  • Hasil cukur mulus yang praktis Hasil cukur mulus yang praktis Hasil cukur mulus yang praktis

    Shaver series 1000 Alat cukur listrik

    S1103/02

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Hasil cukur mulus yang praktis

    Pencukur Series 1000 baru yang terjangkau memberikan hasil cukur licin dengan perlidungan kulit yang canggih. Pisau berkualitas yang mengasah sendiri serta kepala flex yang bergerak ke 3 arah menjamin pengalaman cukur yang menyenangkan.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp366.900,00

    Shaver series 1000 Alat cukur listrik

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    Hasil cukur mulus yang praktis

    berkat Perlindungan Kulit yang Canggih

    • Pisau PowerCut
    • Unit pencukur ContourFlex
    • Baja Impor Berkualitas Tinggi
    • Basah & kering
    Kepala cukur mengambang mengikuti lekukan di wajah dan leher Anda

    Kepala cukur mengambang mengikuti lekukan di wajah dan leher Anda

    Alat cukur bergerak ke arah yang berbeda untuk mencukur rambut lebih baik bahkan di tempat yang sulit dijangkau.

    Tutup pelindung mencegah iritasi dan luka

    Tutup pelindung melindungi wajah Anda dari pisau berputar untuk mencegah kulit iritasi dan terluka.

    27 pisau yang mengasah sendiri selalu tajam dan mencegah iritasi

    Selalu berputar melawan tutup untuk menjamin pisau selalu tajam untuk mencegah iritasi kulit.

    Pilih pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan

    Pencukur basah dan kering yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilih pencukuran kering yang nyaman, atau gunakan busa atau gel favorit Anda untuk pencukuran basah yang menyegarkan.

    30 menit bercukur tanpa kabel dengan pengisian daya 8 jam

    Bercukur tanpa kabel selama 30 menit setelah pengisian daya 8 jam. Pencukur ini hanya berfungsi pada mode nirkabel.

    Desain ergonimis yang nyaman dipegang

    Berkat desain ergonomis yang menghasilkan pegangan optimal, Anda dapat memegang alat cukur Philips dengan kuat dan nyaman.

    Tahan air sehingga mudah dibersihkan

    Alat cukur listrik yang dapat dibersihkan dengan aman. Alat cukur dengan peringkat IPX7 dapat dicelupkan ke air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Lama pemakaian
      30 menit/9 kali bercukur
      Pengisian daya
      8 jam pengisian daya penuh

    • Desain

      Gagang
      Cengkeraman & gagang ergonomis

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Y

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      Unit pencukur ContourFlex
      Sistem pencukuran
      • Sistem pisau PowerCut
      • Baja Impor Berkualitas Tinggi

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      Dapat dicuci seluruhnya
      Pengoperasian
      Penggunaan nirkabel saja

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Foto kemasan

    Item lain dalam kotak

    • Sikat pembersih
    Badge-D2C

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