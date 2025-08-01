Item lain dalam kotak
- Tutup pelindung
- Kabel pengisi daya
S1880/00
Mencukur cepat
Pencukur 1000 Series Philips menghadirkan pengalaman cukur yang cepat dan bersih dengan harga yang terjangkau. Dilengkapi 27 Pisau PowerCut yang dapat mengasah secara otomatis, produk ini bisa digunakan basah maupun kering, serta mudah dicuci—memberikan kemudahan penggunaan dan nilai yang luar biasa.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
27 pisau yang dapat mengasah secara otomatis dengan 3,5 juta kali gerakan memotong/menit secara konsisten memotong setiap helai rambut hingga 0,046 mm untuk hasil akhir yang halus dan merata.
Kepala pencukur floating-nya dapat bergerak bebas ke tiga arah agar tetap mengikuti lekuk wajah Anda, memberikan pengalaman mencukur yang nyaman.
Pisau yang dapat mengasah secara otomatis terbuat dari baja standar bedah yang tahan korosi dan awet hingga 2 tahun.
Pilih pencukuran kering yang nyaman, atau padukan dengan busa atau gel favorit Anda untuk pencukuran basah yang menyegarkan, bahkan saat mandi.
Dengan kontur yang elegan dan gaya yang trendi, desain pencukur ini cocok dengan gaya hidup kontemporer.
Kepala pencukurnya dapat dibuka dengan satu sentuhan tombol untuk dicuci menggunakan air mengalir.
Cuci menggunakan air mengalir atau gunakan untuk mencukur di bawah pancuran mandi. Dengan rating ketahanan air IPX7, alat ini dapat direndam dalam air sedalam satu meter hingga 30 menit.
Jaga agar kepala pencukur tetap bersih dan aman setiap kali selesai mencukur atau saat bepergian.
Tak perlu bingung dengan status baterai. Indikator baterai akan memberi tahu Anda jika baterai hampir habis atau sedang diisi daya.
Di Philips, kami mendorong upaya berkelanjutan dalam semua aspek produksi. Kami berambisi mengurangi limbah dan meminimalkan jumlah adaptor USB yang kami pasarkan. Jika memerlukan adaptor, Anda bisa mendapatkan unit yang sesuai melalui: www.philips.com/support
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
Teknologi Skin Protect
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.