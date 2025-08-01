Cari istilah

    Shaver 1000 Series Pencukur Listrik Basah dan Kering

    S1880/00

    Pencukur 1000 Series Philips menghadirkan pengalaman cukur yang cepat dan bersih dengan harga yang terjangkau. Dilengkapi 27 Pisau PowerCut yang dapat mengasah secara otomatis, produk ini bisa digunakan basah maupun kering, serta mudah dicuci—memberikan kemudahan penggunaan dan nilai yang luar biasa.

    Harga ritel yang disarankan: Rp359.900,00

    • Pisau PowerCut
    • Kepala Pencukur Floating 3D
    • Bahan baja Eropa Antikorosi
    • Pencukuran Basah dan Kering
    Hasil cukur yang bersih dan konsisten berkat Pisau PowerCut

    Hasil cukur yang bersih dan konsisten berkat Pisau PowerCut

    27 pisau yang dapat mengasah secara otomatis dengan 3,5 juta kali gerakan memotong/menit secara konsisten memotong setiap helai rambut hingga 0,046 mm untuk hasil akhir yang halus dan merata.

    Pencukuran yang nyaman dengan Kepala Pencukur Floating 3D

    Pencukuran yang nyaman dengan Kepala Pencukur Floating 3D

    Kepala pencukur floating-nya dapat bergerak bebas ke tiga arah agar tetap mengikuti lekuk wajah Anda, memberikan pengalaman mencukur yang nyaman.

    Pisau Eropa Antikorosi

    Pisau Eropa Antikorosi

    Pisau yang dapat mengasah secara otomatis terbuat dari baja standar bedah yang tahan korosi dan awet hingga 2 tahun.

    Mencukur basah dan kering di wastafel atau di kamar mandi

    Mencukur basah dan kering di wastafel atau di kamar mandi

    Pilih pencukuran kering yang nyaman, atau padukan dengan busa atau gel favorit Anda untuk pencukuran basah yang menyegarkan, bahkan saat mandi.

    Kontur yang elegan dan gaya yang trendi

    Kontur yang elegan dan gaya yang trendi

    Dengan kontur yang elegan dan gaya yang trendi, desain pencukur ini cocok dengan gaya hidup kontemporer.

    Membuka dengan sekali sentuh untuk memudahkan pembersihan

    Membuka dengan sekali sentuh untuk memudahkan pembersihan

    Kepala pencukurnya dapat dibuka dengan satu sentuhan tombol untuk dicuci menggunakan air mengalir.

    Tahan air sehingga mudah dibersihkan atau digunakan saat mandi

    Tahan air sehingga mudah dibersihkan atau digunakan saat mandi

    Cuci menggunakan air mengalir atau gunakan untuk mencukur di bawah pancuran mandi. Dengan rating ketahanan air IPX7, alat ini dapat direndam dalam air sedalam satu meter hingga 30 menit.

    Tutup pelindung menjaga kepala pencukur tetap bersih

    Tutup pelindung menjaga kepala pencukur tetap bersih

    Jaga agar kepala pencukur tetap bersih dan aman setiap kali selesai mencukur atau saat bepergian.

    Indikator status baterai

    Indikator status baterai

    Tak perlu bingung dengan status baterai. Indikator baterai akan memberi tahu Anda jika baterai hampir habis atau sedang diisi daya.

    Pengisian daya mudah dengan USB-A

    Pengisian daya mudah dengan USB-A

    Di Philips, kami mendorong upaya berkelanjutan dalam semua aspek produksi. Kami berambisi mengurangi limbah dan meminimalkan jumlah adaptor USB yang kami pasarkan. Jika memerlukan adaptor, Anda bisa mendapatkan unit yang sesuai melalui: www.philips.com/support

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Tutup pelindung
      • Kabel pengisi daya
      Pemangkas pop-up disertakan
      Tidak

    • Daya

      Waktu pengisian
      8 jam pengisian daya penuh
      Jenis baterai
      NiMH
      Lama pemakaian
      35 menit

    • Desain

      Gagang
      Pencukur yang dapat diberdirikan
      Warna
      Deep Azur

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Y
      Head pengganti
      Ganti setiap 24 bulan sekali dengan SH30

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      Kepala Pencukur Floating 3D
      Sistem pencukuran
      • Sistem pisau PowerCut
      • 27 mata pisau yang mengasah sendiri
      • 3.500.000 kali gerakan memotong/menit

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      Pencukuran basah atau kering
      Layar
      Indikator menyala
      Pembersihan
      • Membuka dengan sekali sentuh
      • Dapat dicuci seluruhnya
      Pengoperasian
      Penggunaan nirkabel saja
      Tahan air
      • Ketahanan air IPX7
      • Tahan air

    • Teknologi Skin Protect

      Perlindungan Kulit
      Sistem Pencukuran Antikorosi

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Tutup pelindung
    • Kabel pengisi daya
