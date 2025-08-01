Item lain dalam kotak
- Tutup pelindung
- Kabel pengisi daya
S3882/00
Mencukur cepat, hasil mulus
Pencukur 3000 Series Philips menghadirkan pengalaman cukur yang nyaman dan bersih, bahkan untuk kulit sensitif. Dilengkapi kepala Flex 6D, 27 Pisau PowerCut yang dapat mengasah secara otomatis, lapisan SkinGlide, dan mode Sensitive—hasil cukur selalu optimal dan dapat diandalkan setiap saat.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Desain khusus kepala pencukur alat ini memungkinkannya melentur sehingga dapat menyentuh kulit Anda secara optimal, menghadirkan pengalaman mencukur yang nyaman dan cepat.
27 pisau yang dapat mengasah secara otomatis dengan 3,5 juta kali gerakan memotong/menit secara konsisten memotong setiap helai rambut hingga 0,046 mm untuk hasil akhir yang halus dan merata.
Lapisan SkinGlide Micro-bead mengurangi gesekan pada kulit Anda, untuk hasil cukur yang halus dan nyaman.
Beralih dengan mudah dari mode Regular ke Sensitive untuk pencukuran yang halus dan lembut.
Pisau yang dapat mengasah secara otomatis terbuat dari baja standar bedah yang tahan korosi dan awet hingga 2 tahun.
Pilih pencukuran kering yang nyaman, atau padukan dengan busa atau gel favorit Anda untuk pencukuran basah yang menyegarkan, bahkan saat mandi.
Dengan baterai NiMH yang tahan lama, Anda dapat bercukur selama 60 menit dengan pengisian daya hingga penuh hanya dalam 50 menit. Butuh segera dipakai? Isi daya cepat selama 5 menit, lalu alat ini siap digunakan untuk satu kali pencukuran.
Dengan kontur yang elegan dan gaya yang trendi, desain pencukur ini cocok dengan gaya hidup kontemporer.
Kepala pencukurnya dapat dibuka dengan satu sentuhan tombol untuk dicuci menggunakan air mengalir.
Cuci menggunakan air mengalir atau gunakan untuk mencukur di bawah pancuran mandi. Dengan rating ketahanan air IPX7, alat ini dapat direndam dalam air sedalam satu meter hingga 30 menit.
Tak perlu bingung dengan status baterai. Indikator baterai akan memberi tahu Anda jika baterai hampir habis, kosong, atau sedang diisi daya.
Jaga agar kepala pencukur tetap bersih dan aman setiap kali selesai mencukur atau saat bepergian.
Di Philips, kami mendorong upaya berkelanjutan dalam semua aspek produksi. Kami berambisi mengurangi limbah dan meminimalkan jumlah adaptor USB yang kami pasarkan. Jika memerlukan adaptor, Anda bisa mendapatkan unit yang sesuai melalui: www.philips.com/support
Dengan pencukur serbaguna ini, Anda dapat mencukur bulu wajah dan rambut kepala dengan penuh percaya diri
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
Perlindungan kulit
