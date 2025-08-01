Cari istilah

ID
EN
  • Mencukur cepat, hasil mulus Mencukur cepat, hasil mulus Mencukur cepat, hasil mulus

    Shaver 3000 Series Pencukur Listrik Basah dan Kering

    S3882/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Mencukur cepat, hasil mulus

    Pencukur 3000 Series Philips menghadirkan pengalaman cukur yang nyaman dan bersih, bahkan untuk kulit sensitif. Dilengkapi kepala Flex 6D, 27 Pisau PowerCut yang dapat mengasah secara otomatis, lapisan SkinGlide, dan mode Sensitive—hasil cukur selalu optimal dan dapat diandalkan setiap saat.

    See all benefits
    Harga ritel yang disarankan: Rp899.900,00

    Shaver 3000 Series Pencukur Listrik Basah dan Kering

    Produk serupa

    See all Pencukur Seri

    Mencukur cepat, hasil mulus

    Bahkan untuk kulit sensitif

    • Kepala Pencukur Flex 6D
    • Pisau PowerCut
    • Lapisan SkinGlide
    • Mode Sensitive
    Menyentuh kulit secara optimal berkat Kepala Pencukur Flex 6D

    Menyentuh kulit secara optimal berkat Kepala Pencukur Flex 6D

    Desain khusus kepala pencukur alat ini memungkinkannya melentur sehingga dapat menyentuh kulit Anda secara optimal, menghadirkan pengalaman mencukur yang nyaman dan cepat.

    Hasil cukur yang bersih dan konsisten berkat Pisau PowerCut

    Hasil cukur yang bersih dan konsisten berkat Pisau PowerCut

    27 pisau yang dapat mengasah secara otomatis dengan 3,5 juta kali gerakan memotong/menit secara konsisten memotong setiap helai rambut hingga 0,046 mm untuk hasil akhir yang halus dan merata.

    Pencukuran halus dan nyaman berkat lapisan SkinGlide

    Pencukuran halus dan nyaman berkat lapisan SkinGlide

    Lapisan SkinGlide Micro-bead mengurangi gesekan pada kulit Anda, untuk hasil cukur yang halus dan nyaman.

    Mencukur secara lembut dengan mode Sensitive

    Mencukur secara lembut dengan mode Sensitive

    Beralih dengan mudah dari mode Regular ke Sensitive untuk pencukuran yang halus dan lembut.

    Pisau Eropa Antikorosi

    Pisau Eropa Antikorosi

    Pisau yang dapat mengasah secara otomatis terbuat dari baja standar bedah yang tahan korosi dan awet hingga 2 tahun.

    Mencukur basah dan kering di wastafel atau di kamar mandi

    Mencukur basah dan kering di wastafel atau di kamar mandi

    Pilih pencukuran kering yang nyaman, atau padukan dengan busa atau gel favorit Anda untuk pencukuran basah yang menyegarkan, bahkan saat mandi.

    50 menit pencukuran tanpa kabel dengan pengisian daya 1 jam

    50 menit pencukuran tanpa kabel dengan pengisian daya 1 jam

    Dengan baterai NiMH yang tahan lama, Anda dapat bercukur selama 60 menit dengan pengisian daya hingga penuh hanya dalam 50 menit. Butuh segera dipakai? Isi daya cepat selama 5 menit, lalu alat ini siap digunakan untuk satu kali pencukuran.

    Kontur yang elegan dan gaya yang trendi

    Kontur yang elegan dan gaya yang trendi

    Dengan kontur yang elegan dan gaya yang trendi, desain pencukur ini cocok dengan gaya hidup kontemporer.

    Membuka dengan sekali sentuh untuk memudahkan pembersihan

    Membuka dengan sekali sentuh untuk memudahkan pembersihan

    Kepala pencukurnya dapat dibuka dengan satu sentuhan tombol untuk dicuci menggunakan air mengalir.

    Tahan air sehingga mudah dibersihkan atau digunakan saat mandi

    Tahan air sehingga mudah dibersihkan atau digunakan saat mandi

    Cuci menggunakan air mengalir atau gunakan untuk mencukur di bawah pancuran mandi. Dengan rating ketahanan air IPX7, alat ini dapat direndam dalam air sedalam satu meter hingga 30 menit.

    Indikator status baterai

    Indikator status baterai

    Tak perlu bingung dengan status baterai. Indikator baterai akan memberi tahu Anda jika baterai hampir habis, kosong, atau sedang diisi daya.

    Tutup pelindung menjaga kepala pencukur tetap bersih

    Tutup pelindung menjaga kepala pencukur tetap bersih

    Jaga agar kepala pencukur tetap bersih dan aman setiap kali selesai mencukur atau saat bepergian.

    Pengisian daya mudah dengan USB-A

    Pengisian daya mudah dengan USB-A

    Di Philips, kami mendorong upaya berkelanjutan dalam semua aspek produksi. Kami berambisi mengurangi limbah dan meminimalkan jumlah adaptor USB yang kami pasarkan. Jika memerlukan adaptor, Anda bisa mendapatkan unit yang sesuai melalui: www.philips.com/support

    Cocok untuk mencukur bulu wajah atau rambut kepala

    Cocok untuk mencukur bulu wajah atau rambut kepala

    Dengan pencukur serbaguna ini, Anda dapat mencukur bulu wajah dan rambut kepala dengan penuh percaya diri

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Tutup pelindung
      • Kabel pengisi daya

    • Daya

      Waktu pengisian
      1 jam pengisian daya penuh
      Jenis baterai
      Ni-MH
      Lama pemakaian
      50 menit
      Pengisian cepat
      Ya, 5 menit

    • Desain

      Gagang
      Pencukur yang dapat diberdirikan
      Warna
      Mid slate Metallic

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Y
      Head pengganti
      Ganti setiap 24 bulan sekali dengan SH30

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      Kepala Pencukur Flex 6D
      Sistem pencukuran
      • Sistem pisau PowerCut
      • 27 mata pisau yang mengasah sendiri
      • 3.500.000 kali gerakan memotong/menit

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      Pencukuran basah atau kering
      Layar
      Indikator baterai 3 level
      Pembersihan
      • Membuka dengan sekali sentuh
      • Dapat dicuci seluruhnya
      Pengoperasian
      Penggunaan nirkabel saja
      Tahan air
      • Ketahanan air IPX7
      • Tahan air

    • Perlindungan kulit

      Perlindungan Kulit
      • Lapisan SkinGlide
      • Mode Sensitive

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Tutup pelindung
    • Kabel pengisi daya
    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.