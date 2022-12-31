Pemotongan yang rapi dan efisien dalam setiap sapuan

Dengan hingga 90.000 gerakan memotong per menit, pisau SteelPrecision memotong lebih banyak rambut dalam satu sapuan untuk pencukuran yang rapi dan efisien. 45 pisau berperforma tinggi ini dapat mengasah sendiri dan dibuat di Eropa untuk performa pemotongan yang andal, dari satu pencukuran ke pencukuran berikutnya.