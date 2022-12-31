S5898/17
Pencukuran bertenaga, lembut di kulit
Philips Series 5000 dibuat untuk pria yang menginginkan pencukuran harian yang andal dan nyaman. Alat ini memotong rambut secara efisien bahkan pada jenggot berusia 3 hari. Teknologi SkinIQ alat ini mampu menyesuaikan dengan kepadatan rambut untuk pencukuran yang mantap, nyaman, dan konsisten.See all benefits
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Dengan hingga 90.000 gerakan memotong per menit, pisau SteelPrecision memotong lebih banyak rambut dalam satu sapuan untuk pencukuran yang rapi dan efisien. 45 pisau berperforma tinggi ini dapat mengasah sendiri dan dibuat di Eropa untuk performa pemotongan yang andal, dari satu pencukuran ke pencukuran berikutnya.
Sensor cerdas ini membaca kepadatan rambut 250 kali per detik dan secara otomatis menyesuaikan daya saat Anda bercukur. Ini membantu pencukur merespons secara efisien pada area yang lebih tebal atau padat sehingga Anda mendapatkan pencukuran yang mulus dan mudah dengan kenyamanan yang konsisten.
Kepala yang sepenuhnya fleksibel berputar 360° untuk tetap menempel pada lekuk wajah dan kepala Anda. Ini membantu memberikan pencukuran yang menyeluruh dengan kenyamanan ekstra, bahkan di area yang sulit dijangkau, seperti leher dan garis rahang.
Permukaan kepala pencukur dirancang dengan alur pemandu rambut (HairGuide Channel) yang membantu memosisikan rambut untuk pemotongan yang efisien. Ini meningkatkan presisi dan mendukung hasil yang bersih dan konsisten di berbagai area wajah.
Pilih rutinitas bercukur yang paling sesuai untuk Anda. Nikmati pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan gel atau busa. Desainnya yang tahan air juga memungkinkan Anda bercukur di bawah pancuran untuk kenyamanan ekstra.
Sempurnakan penampilan Anda dengan pemangkas presisi pop-up yang terintegrasi. Ini cocok untuk merawat kumis, membentuk cambang, dan merapikan rambut dengan cepat tanpa perlu menggunakan alat lain.
Nikmati hingga 60 menit pencukuran tanpa kabel dengan pengisian daya penuh. Anda pun dapat melakukan rutinitas bercukur harian di rumah atau saat bepergian secara leluasa.
Isi daya pencukur hingga penuh hanya dalam 1 jam dengan baterai litium-ion yang dapat diandalkan. Butuh segera dipakai? Isi daya cepat selama 5 menit, lalu alat ini siap digunakan untuk satu kali pencukuran penuh.
Pengisian daya menggunakan kabel USB-A menawarkan kepraktisan sekaligus membantu mengurangi limbah adaptor yang tidak perlu. Jika Anda memerlukan adaptor daya, unit suplai yang sesuai tersedia melalui dukungan Philips.
Pencukur ini dilengkapi dengan profil ramah lingkungan. Fasilitas produksi pisaunya menggunakan 100% listrik dari energi terbarukan. Kemasannya pun terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Dengan begitu, ini membantu Anda membuat pilihan yang lebih sadar lingkungan.
Pencukur Philips dirancang untuk keandalan dan kinerja yang tahan lama. Daftarkan produk Anda untuk mendapatkan garansi tambahan hingga 5 tahun. Anda pun dapat bercukur dengan percaya diri selama bertahun-tahun ke depan.
Bersihkan pencukur Anda dalam hitungan detik. Dengan satu sentuhan tombol, kepala pencukur akan terbuka sehingga Anda dapat dengan mudah membilasnya di bawah air dan menyiapkannya untuk pencukuran berikutnya.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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