Cari istilah

ID
EN
  • Pencukuran bertenaga, lembut di kulit Pencukuran bertenaga, lembut di kulit Pencukuran bertenaga, lembut di kulit

    Shaver Series 5000 Pencukur elektrik Basah & Kering

    S5898/17

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pencukuran bertenaga, lembut di kulit

    Philips Series 5000 dibuat untuk pria yang menginginkan pencukuran harian yang andal dan nyaman. Alat ini memotong rambut secara efisien bahkan pada jenggot berusia 3 hari. Teknologi SkinIQ alat ini mampu menyesuaikan dengan kepadatan rambut untuk pencukuran yang mantap, nyaman, dan konsisten.

    See all benefits
    Harga ritel yang disarankan: Rp1.899.900,00

    Shaver Series 5000 Pencukur elektrik Basah & Kering

    Produk serupa

    See all Pencukur Seri

    Pencukuran bertenaga, lembut di kulit

    dengan teknologi SkinIQ

    • Pisau SteelPrecision
    • Sensor Power Adapt
    • Kepala Pencukur Flexing 360-D
    • Pemangkas pop up terintegrasi
    • Garansi hingga 5 tahun**
    Pemotongan yang rapi dan efisien dalam setiap sapuan

    Pemotongan yang rapi dan efisien dalam setiap sapuan

    Dengan hingga 90.000 gerakan memotong per menit, pisau SteelPrecision memotong lebih banyak rambut dalam satu sapuan untuk pencukuran yang rapi dan efisien. 45 pisau berperforma tinggi ini dapat mengasah sendiri dan dibuat di Eropa untuk performa pemotongan yang andal, dari satu pencukuran ke pencukuran berikutnya.

    Menyesuaikan dengan kepadatan jenggot untuk pencukuran yang lebih mudah

    Menyesuaikan dengan kepadatan jenggot untuk pencukuran yang lebih mudah

    Sensor cerdas ini membaca kepadatan rambut 250 kali per detik dan secara otomatis menyesuaikan daya saat Anda bercukur. Ini membantu pencukur merespons secara efisien pada area yang lebih tebal atau padat sehingga Anda mendapatkan pencukuran yang mulus dan mudah dengan kenyamanan yang konsisten.

    Mengikuti kontur wajah untuk kontak kulit yang lebih baik.

    Mengikuti kontur wajah untuk kontak kulit yang lebih baik.

    Kepala yang sepenuhnya fleksibel berputar 360° untuk tetap menempel pada lekuk wajah dan kepala Anda. Ini membantu memberikan pencukuran yang menyeluruh dengan kenyamanan ekstra, bahkan di area yang sulit dijangkau, seperti leher dan garis rahang.

    Memandu rambut ke posisi pemotongan yang efisien

    Memandu rambut ke posisi pemotongan yang efisien

    Permukaan kepala pencukur dirancang dengan alur pemandu rambut (HairGuide Channel) yang membantu memosisikan rambut untuk pemotongan yang efisien. Ini meningkatkan presisi dan mendukung hasil yang bersih dan konsisten di berbagai area wajah.

    Bercukur kering, basah, atau di bawah pancuran

    Bercukur kering, basah, atau di bawah pancuran

    Pilih rutinitas bercukur yang paling sesuai untuk Anda. Nikmati pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan gel atau busa. Desainnya yang tahan air juga memungkinkan Anda bercukur di bawah pancuran untuk kenyamanan ekstra.

    Pemangkas presisi yang terintegrasi di gagang

    Pemangkas presisi yang terintegrasi di gagang

    Sempurnakan penampilan Anda dengan pemangkas presisi pop-up yang terintegrasi. Ini cocok untuk merawat kumis, membentuk cambang, dan merapikan rambut dengan cepat tanpa perlu menggunakan alat lain.

    Hingga 60 menit penggunaan saat terisi penuh

    Hingga 60 menit penggunaan saat terisi penuh

    Nikmati hingga 60 menit pencukuran tanpa kabel dengan pengisian daya penuh. Anda pun dapat melakukan rutinitas bercukur harian di rumah atau saat bepergian secara leluasa.

    Isi daya hingga penuh dalam 1 jam, isi daya cepat dalam 5 menit

    Isi daya hingga penuh dalam 1 jam, isi daya cepat dalam 5 menit

    Isi daya pencukur hingga penuh hanya dalam 1 jam dengan baterai litium-ion yang dapat diandalkan. Butuh segera dipakai? Isi daya cepat selama 5 menit, lalu alat ini siap digunakan untuk satu kali pencukuran penuh.

    Pengisian daya mudah serta minim limbah adaptor

    Pengisian daya mudah serta minim limbah adaptor

    Pengisian daya menggunakan kabel USB-A menawarkan kepraktisan sekaligus membantu mengurangi limbah adaptor yang tidak perlu. Jika Anda memerlukan adaptor daya, unit suplai yang sesuai tersedia melalui dukungan Philips.

    Dibuat dengan konsep keberlanjutan

    Dibuat dengan konsep keberlanjutan

    Pencukur ini dilengkapi dengan profil ramah lingkungan. Fasilitas produksi pisaunya menggunakan 100% listrik dari energi terbarukan. Kemasannya pun terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Dengan begitu, ini membantu Anda membuat pilihan yang lebih sadar lingkungan.

    Tahan lama dengan garansi hingga 5 tahun****

    Tahan lama dengan garansi hingga 5 tahun****

    Pencukur Philips dirancang untuk keandalan dan kinerja yang tahan lama. Daftarkan produk Anda untuk mendapatkan garansi tambahan hingga 5 tahun. Anda pun dapat bercukur dengan percaya diri selama bertahun-tahun ke depan.

    Mudah dibuka untuk pembilasan dan pembersihan cepat

    Bersihkan pencukur Anda dalam hitungan detik. Dengan satu sentuhan tombol, kepala pencukur akan terbuka sehingga Anda dapat dengan mudah membilasnya di bawah air dan menyiapkannya untuk pencukuran berikutnya.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      Sikat pembersih
      Aksesori
      Penata janggut
      Pemangkas pop up terintegrasi
      Y
      Perjalanan dan penyimpanan
      • Kantung lembut
      • Tutup pelindung
      Termasuk kabel USB-A
      Tidak termasuk adaptor daya

    • Daya

      Lama pemakaian
      60 menit
      Jenis baterai
      Li-ion
      Voltase otomatis
      5 V
      Pengisian daya
      • 1 jam pengisian daya penuh
      • Pengisian daya cepat 5 menit
      Konsumsi daya maks.
      9  W

    • Desain

      Warna
      Hitam Pekat
      Gagang
      Genggaman karet
      Kepala pencukur
      Bersudut

    • Servis

      Kepala cukur pengganti SH71
      Ganti setiap 2 tahun dengan SH71

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      Kepala Pencukur Flexing 360-D
      Sistem pencukuran
      Pisau SteelPrecision
      Teknologi SkinIQ
      Sensor Power Adapt

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      Pengisian Daya USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
      Basah & Kering
      Penggunaan basah dan kering
      Pembersihan
      • Membuka dengan sekali sentuh
      • Dapat dicuci seluruhnya
      Layar
      • Layar LED
      • Indikator batas baterai
      • Travel lock

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • Diuji versus Philips Series 3000.
    • *Garansi 2 tahun plus tambahan 3 tahun setelah didaftarkan di Philips.com dalam waktu 90 hari setelah pembelian.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.