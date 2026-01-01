Cocok untuk Menyusu Perlahan

Dilengkapi Dot aliran pertama. Wadah berukuran kecil membantu memastikan jumlah ASI yang sesuai untuk perut bayi yang masih kecil. Botol ini dirancang untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara menjauh dari perut bayi. Kompatibel dengan semua dot Natural.