SCF039/17
Cocok untuk Menyusu Perlahan
Dilengkapi Dot aliran pertama. Wadah berukuran kecil membantu memastikan jumlah ASI yang sesuai untuk perut bayi yang masih kecil. Botol ini dirancang untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara menjauh dari perut bayi. Kompatibel dengan semua dot Natural.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dotnya dirancang untuk mengurangi gangguan saat menyusu dengan mengalirkan udara menjauh dari perut bayi.
Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman memungkinkan gerakan yang alami saat bayi menyusu.
Tekstur dot yang ultra lembut dirancang untuk meniru payudara Ibu.
Dot lebar seperti payudara memudahkannya menempel pada mulut bayi secara alami sehingga mudah mengombinasikan antara menyusu langsung dan minum lewat botol.
Mudah dirakit karena minim komponen. Desain leher botol yang lebar memudahkan pengisian dan pembersihan.
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