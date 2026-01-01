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  • Cocok untuk Menyusu Perlahan Cocok untuk Menyusu Perlahan Cocok untuk Menyusu Perlahan

    Philips Avent Baby Bottles Botol susu bayi Natural

    SCF039/17

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Cocok untuk Menyusu Perlahan

    Dilengkapi Dot aliran pertama. Wadah berukuran kecil membantu memastikan jumlah ASI yang sesuai untuk perut bayi yang masih kecil. Botol ini dirancang untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara menjauh dari perut bayi. Kompatibel dengan semua dot Natural.

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    Philips Avent Baby Bottles Botol susu bayi Natural

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    Cocok untuk Menyusu Perlahan

    Cocok untuk menyusu perlahan

    • 2 oz/60 ml
    • 0+ bulan
    Dirancang untuk mengurangi kolik

    Dirancang untuk mengurangi kolik

    Dotnya dirancang untuk mengurangi gangguan saat menyusu dengan mengalirkan udara menjauh dari perut bayi.

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman memungkinkan gerakan yang alami saat bayi menyusu.

    Dot lembut dirancang untuk meniru payudara Ibu

    Dot lembut dirancang untuk meniru payudara Ibu

    Tekstur dot yang ultra lembut dirancang untuk meniru payudara Ibu.

    Mulut bayi menempel secara alami berkat dot lebar yang berbentuk seperti payudara

    Mulut bayi menempel secara alami berkat dot lebar yang berbentuk seperti payudara

    Dot lebar seperti payudara memudahkannya menempel pada mulut bayi secara alami sehingga mudah mengombinasikan antara menyusu langsung dan minum lewat botol.

    Mudah digunakan dan dibersihkan berkat desain leher yang lebar

    Mudah digunakan dan dibersihkan berkat desain leher yang lebar

    Mudah dirakit karena minim komponen. Desain leher botol yang lebar memudahkan pengisian dan pembersihan.

    Spesifikasi Teknis

    • Item yang disertakan

      Botol susu
      Botol & Dot
    Badge-D2C

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    • Apa itu kolik dan apa pengaruhnya pada bayi Anda? Kolik sebagian disebabkan udara yang tertelan saat menyusui, sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman dalam sistem pencernaan bayi. Gejalanya meliputi menangis dan rewel.
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