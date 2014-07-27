SCF251/00
Permudah transisi bayi ke gelas minum
Kit latihan botol ke gelas Natural kami yang baru membantu bayi Anda bertransisi dari botol ke gelas pertamanya dengan mudah. Dengan gagang yang lembut, bayi Anda akan bisa memegang botol sendiri sambil minum dari dot yang sudah ia kenal.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.
Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.
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Gelas Philips Avent ini dibuat dari bahan bebas BPA.
Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita/My First Big Kid. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.
Gagang latihan membantu batita memegang gelas dan minum sendiri. Gagang ini tidak hanya dibentuk agar bisa dipegang dengan mudah oleh tangan si kecil, tetapi juga berbahan karet agar tidak mudah lepas.
Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita/My First Big Kid. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.
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Item yang disertakan
Tahap perkembangan
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