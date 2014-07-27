Cari istilah

ID
EN
  • Permudah transisi bayi ke gelas minum Permudah transisi bayi ke gelas minum Permudah transisi bayi ke gelas minum

    Philips Avent Kit Latihan Botol ke Gelas

    SCF251/00

    Permudah transisi bayi ke gelas minum

    Kit latihan botol ke gelas Natural kami yang baru membantu bayi Anda bertransisi dari botol ke gelas pertamanya dengan mudah. Dengan gagang yang lembut, bayi Anda akan bisa memegang botol sendiri sambil minum dari dot yang sudah ia kenal.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Kit Latihan Botol ke Gelas

    Produk serupa

    See all Gelas latihan
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Permudah transisi bayi ke gelas minum

    • Alami
    • 150ml / 5oz
    • 4+ bulan
    • 3 lubang Aliran Sedang
    Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah kempis

    Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah kempis

    Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.

    Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

    Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

    Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.

    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

    .

    Gelas ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Gelas ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Gelas Philips Avent ini dibuat dari bahan bebas BPA.

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita/My First Big Kid. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.

    Gagang latihan lembut untuk tangan si kecil

    Gagang latihan lembut untuk tangan si kecil

    Gagang latihan membantu batita memegang gelas dan minum sendiri. Gagang ini tidak hanya dibentuk agar bisa dipegang dengan mudah oleh tangan si kecil, tetapi juga berbahan karet agar tidak mudah lepas.

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita/My First Big Kid. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Berat dan dimensi

      Jumlah F-box dalam A-box
      6  pcs

    • Negara asal

      Indonesia
      Y

    • Bahan

      Botol
      • Bebas BPA*
      • Polipropilena
      Dot
      • Bebas BPA*
      • Silikon

    • Item yang disertakan

      Botol ke gelas latihan pertama
      1  pcs
      Tutup higienis snap-on
      1  pcs
      Dot Lembut dengan Aliran Sedang
      1  pcs
      Ukuran
      150ml / 5oz

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      4+ bulan

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.