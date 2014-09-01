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  • Minum tanpa menetes Minum tanpa menetes Minum tanpa menetes

    Philips Avent Cerat Lembut

    SCF252

    Minum tanpa menetes

    Cerat lembut Philips Avent dirancang untuk gusi yang lembut dan merupakan langkah ideal pertama beralih dari ASI atau susu botol ke gelas. Dilengkapi dengan katup anti-bocor yang sedang menunggu proses paten. Katup ini memudahkan proses penggantian pada cangkir dengan cerat minum tanpa menetes ini.

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    Philips Avent Cerat Lembut

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    Minum tanpa menetes

    • Minum tanpa menetes
    • 6 bulan+
    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

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    Cerat bersudut agar tidak perlu memiringkan kepala

    Cerat bersudut agar tidak perlu memiringkan kepala

    Cerat bersudut dirancang untuk membantu batita minum pertama kali dengan mudah tanpa terlalu banyak memiringkan kepala.

    Gelas ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Gelas ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Gelas Philips Avent ini dibuat dari bahan bebas BPA.

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita/My First Big Kid. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.

    Bebas bocor! Sudah dibuktikan oleh para ibu

    Tidak berantakan lagi! Katup baru yang sedang menunggu proses paten menjamin air hanya akan keluar ketika anak minum dari cerat.

    Spesifikasi Teknis

    • Berat dan dimensi

      Jumlah F-box dalam A-box
      6  pcs

    • Negara asal

      Indonesia
      Y

    • Item yang disertakan

      Cerat lembut
      2  pcs
      Katup
      2  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      6 bulan+

    Badge-D2C

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