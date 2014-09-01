SCF252
Minum tanpa menetes
Cerat lembut Philips Avent dirancang untuk gusi yang lembut dan merupakan langkah ideal pertama beralih dari ASI atau susu botol ke gelas. Dilengkapi dengan katup anti-bocor yang sedang menunggu proses paten. Katup ini memudahkan proses penggantian pada cangkir dengan cerat minum tanpa menetes ini.See all benefits
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Cerat bersudut dirancang untuk membantu batita minum pertama kali dengan mudah tanpa terlalu banyak memiringkan kepala.
Gelas Philips Avent ini dibuat dari bahan bebas BPA.
Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita/My First Big Kid. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.
Tidak berantakan lagi! Katup baru yang sedang menunggu proses paten menjamin air hanya akan keluar ketika anak minum dari cerat.
Berat dan dimensi
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