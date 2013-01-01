Cari istilah

ID
EN
  • Menghangatkan dengan cepat dan merata Menghangatkan dengan cepat dan merata Menghangatkan dengan cepat dan merata

    Philips Avent Penghangat Botol dan Makanan Bayi Elektrik

    SCF255/57

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Menghangatkan dengan cepat dan merata

    Cara cepat dan aman untuk menghangatkan ASI perah dan makanan bayi, Penghangat Botol dan Makanan Bayi Elektrik Philips Avent menghangatkan susu 125ml/4oz pada suhu ruangan dalam waktu sekitar 4 menit.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Penghangat Botol dan Makanan Bayi Elektrik

    Produk serupa

    See all Penghangat botol bayi
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Menghangatkan dengan cepat dan merata

    Penghangat botol yang mudah dan cepat digunakan

    • 220-240 V
    Cukup tambahkan air dan pilih setelan

    Cukup tambahkan air dan pilih setelan

    Dengan Penghangat Botol dan Makanan Bayi Elektrik Philips Avent, menyiapkan makanan jadi cepat dan tak repot. Cukup tambahkan air dan pilih setelan. Penghangat botol susu ini menghangatkan 125ml/4oz susu pada suhu kamar dalam waktu sekitar 4 menit

    Tanpa pemusatan panas sehingga aman bagi bayi

    Tanpa pemusatan panas sehingga aman bagi bayi

    Penghangat Botol dan Makanan Bayi Elektrik Philips Avent memberikan cara aman untuk menyiapkan makanan bayi. Menghangatkan makanan dengan lembut dan merata, serta memastikan tidak ada pemusatan panas.

    Sesuai untuk semua Botol, Magic Cup, dan tabung makanan Avent

    Sesuai untuk semua Botol, Magic Cup, dan tabung makanan Avent

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Voltase
      220 - 240  volt

    • Desain

      Mudah digunakan
      Mode mudah disetel dengan kenop putar

    • Berat dan dimensi

      Berat
      570  g
      Dimensi
      138 (T), 132 (L), 144 (P)  milimeter

    • Negara asal

      Inggris
      Y

    • Item yang disertakan

      Penghangat makanan bayi dan botol
      1  pcs

    • Kesesuaian

      Kompatibel dengan rangkaian produk Philips-Avent
      Semua botol, magic-cup, dan tabung makanan

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      • 0 - 6 bulan
      • 6 - 12 bulan

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • Botol tidak disertakan bersama produk ini
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.