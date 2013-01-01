SCF255/57
Menghangatkan dengan cepat dan merata
Cara cepat dan aman untuk menghangatkan ASI perah dan makanan bayi, Penghangat Botol dan Makanan Bayi Elektrik Philips Avent menghangatkan susu 125ml/4oz pada suhu ruangan dalam waktu sekitar 4 menit.See all benefits
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Dengan Penghangat Botol dan Makanan Bayi Elektrik Philips Avent, menyiapkan makanan jadi cepat dan tak repot. Cukup tambahkan air dan pilih setelan. Penghangat botol susu ini menghangatkan 125ml/4oz susu pada suhu kamar dalam waktu sekitar 4 menit
Penghangat Botol dan Makanan Bayi Elektrik Philips Avent memberikan cara aman untuk menyiapkan makanan bayi. Menghangatkan makanan dengan lembut dan merata, serta memastikan tidak ada pemusatan panas.
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