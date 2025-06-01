Cari istilah

ID
EN
  • Mensterilkan dengan mudah di mana saja Mensterilkan dengan mudah di mana saja Mensterilkan dengan mudah di mana saja

    Philips Avent Microwave sterilizer

    SCF281/02

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Mensterilkan dengan mudah di mana saja

    Ke mana pun Anda pergi, sterilkan botol susu bayi dan aksesori dengan cepat dan aman. Desain alat kami yang portabel cukup ringan untuk dibawa bepergian dan cukup besar untuk memuat 4 botol dan aksesori.

    See all benefits
    Harga ritel yang disarankan: Rp629.899,00

    Philips Avent Microwave sterilizer

    Produk serupa

    See all Pensteril botol bayi
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Mensterilkan dengan mudah di mana saja

    • Membunuh 99,9% kuman berbahaya
    • Mensterilkan dalam 2 menit
    • Cukup untuk 4 botol Philips Avent
    • Dapat digunakan di dalam microwave
    Microwave sterilizer siap hanya dalam 2 menit

    Microwave sterilizer siap hanya dalam 2 menit

    Microwave steam sterilizer ini mampu mensterilkan botol susu bayi dan produk lainnya hanya dalam waktu 2 menit, membunuh 99,9% kuman dan bakteri. Durasi yang dibutuhkan tentunya tergantung pada watt microwave Anda. 2 menit pada 1.200–1.850 W, 4 menit pada 850–1.100 W, 6 menit pada 500–800 W.

    Membunuh 99,9% kuman*

    Membunuh 99,9% kuman*

    Microwave steam sterilizer ini terbukti ampuh membunuh 99,9% kuman dan bakteri*.

    Isi tetap steril hingga 24 jam

    Isi tetap steril hingga 24 jam

    Isi tetap steril hingga 24 jam asalkan tutup tidak dibuka.

    Mensterilkan botol susu bayi yang memiliki leher standar dan leher lebar

    Mensterilkan botol susu bayi yang memiliki leher standar dan leher lebar

    Alat ini dapat mensterilkan botol susu bayi yang memiliki leher standar dan leher lebar. Hingga 4 botol susu bayi Philips Avent dapat disterilkan sekaligus.

    Desain ringan untuk mensterilkan botol bayi saat bepergian

    Desain ringan untuk mensterilkan botol bayi saat bepergian

    Sterilizer ini memiliki desain yang ringan dan ringkas sehingga membuatnya mudah dibawa ke mana pun Anda pergi, seperti berlibur, mengunjungi kerabat, dll. Sterilkan botol susu bayi dan produk lainnya di mana saja dengan mudah.

    Dapat digunakan di dalam microwave secara umum

    Dapat digunakan di dalam microwave secara umum

    Microwave steam sterilizer ini didesain dapat digunakan di dalam microwave secara umum yang beredar di pasaran. Botol susu bayi dan produk lainnya pun tetap steril di mana pun Anda berada.

    Mensterilkan pompa ASI, empeng, alat makan, serta botol susu bayi

    Alat ini dapat digunakan untuk mensterilkan pompa ASI, empeng, alat makan, botol susu bayi, serta produk lainnya.

    Klip pengaman penjaga suhu yang menjaga tutupnya tetap aman

    Microwave steam sterilizer ini memiliki klip pengaman penjaga suhu yang menjaga tutupnya tetap aman. Hal ini memastikan sterilizer dapat dikeluarkan dengan aman dari dalam microwave sehingga botol susu bayi dan produk lainnya tetap steril serta mencegah kemungkinan terbakar.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Waktu sterilisasi
      2 menit pada 1.200–1.850 W, 4 menit pada 850–1.100 W, 6 menit pada 500–800 W
      Kapasitas air
      200 ml

    • Berat dan dimensi

      Dimensi
      166 (T), 280 (L), 280 (P)  milimeter
      Berat
      740  g

    • Negara asal

      Buatan
      Polandia

    • Item yang disertakan

      Microwave steam sterilizer
      1  pcs
      Penjepit
      1  pcs

    • Spesifikasi kemasan

      Kemasan berbahan dasar kertas**
      Ya

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Hasil tes diperoleh dari lab pengujian independen
    • *Anda mungkin akan menerima kemasan berbahan dasar kertas lama atau baru selama masa transisi
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.