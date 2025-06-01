SCF281/02
Mensterilkan dengan mudah di mana saja
Ke mana pun Anda pergi, sterilkan botol susu bayi dan aksesori dengan cepat dan aman. Desain alat kami yang portabel cukup ringan untuk dibawa bepergian dan cukup besar untuk memuat 4 botol dan aksesori.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Microwave steam sterilizer ini mampu mensterilkan botol susu bayi dan produk lainnya hanya dalam waktu 2 menit, membunuh 99,9% kuman dan bakteri. Durasi yang dibutuhkan tentunya tergantung pada watt microwave Anda. 2 menit pada 1.200–1.850 W, 4 menit pada 850–1.100 W, 6 menit pada 500–800 W.
Microwave steam sterilizer ini terbukti ampuh membunuh 99,9% kuman dan bakteri*.
Isi tetap steril hingga 24 jam asalkan tutup tidak dibuka.
Alat ini dapat mensterilkan botol susu bayi yang memiliki leher standar dan leher lebar. Hingga 4 botol susu bayi Philips Avent dapat disterilkan sekaligus.
Sterilizer ini memiliki desain yang ringan dan ringkas sehingga membuatnya mudah dibawa ke mana pun Anda pergi, seperti berlibur, mengunjungi kerabat, dll. Sterilkan botol susu bayi dan produk lainnya di mana saja dengan mudah.
Microwave steam sterilizer ini didesain dapat digunakan di dalam microwave secara umum yang beredar di pasaran. Botol susu bayi dan produk lainnya pun tetap steril di mana pun Anda berada.
Alat ini dapat digunakan untuk mensterilkan pompa ASI, empeng, alat makan, botol susu bayi, serta produk lainnya.
Microwave steam sterilizer ini memiliki klip pengaman penjaga suhu yang menjaga tutupnya tetap aman. Hal ini memastikan sterilizer dapat dikeluarkan dengan aman dari dalam microwave sehingga botol susu bayi dan produk lainnya tetap steril serta mencegah kemungkinan terbakar.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Negara asal
Item yang disertakan
Spesifikasi kemasan
