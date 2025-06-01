SCF293/00
Mensterilkan, mengeringkan, dan menyimpan
Menyiapkan dalam 40 menit. Sterilizer & Pengering Premium kami menggunakan tekanan udara tersaring untuk mengeringkan semua perlengkapan bayi termasuk mainan, sebelum alat dimatikan. Sterilizer bekerja cepat dan higienis, membunuh 99,9% kuman* sehingga Anda tak perlu khawatir saat memberikannya ke si kecil.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sterilisasi perlahan, efektif, dan bebas bahan kimia dengan Philips Avent. Setiap sterilizer hanya menggunakan tenaga uap murni untuk membunuh 99,9% kuman berbahaya*.
Botol susu siap hanya dalam waktu 40 menit sebelum digunakan kembali. Setelah disterilkan dengan uap yang kuat, pengeringan cepat dengan filter akan mengeringkan botol dan aksesori sehingga siap digunakan seketika.
Baki tetesan baru kami melindungi pelat pemanas dari tetesan air susu, sehingga mengurangi kemungkinan bau tak sedap.
Electric sterilizer premium kami tidak hanya membersihkan botol dan membunuh kuman, tetapi juga mengeringkan dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan botol serta aksesori, menjaganya tetap steril hingga 24 jam.
Pembersihan sterilizer yang menyeluruh dan bebas zat kimia akan menjaga isinya tetap steril hingga selama 24 jam. Bagaimana caranya? Cukup ditutup.
Meski ramping, sterilizer kami tetap dapat menampung hingga enam botol susu bayi Philips Avent. Alat ini juga cocok untuk semua perlengkapan penting lainnya, mulai dari dot dan empeng hingga pompa ASI manual.
Dari atas ke bawah, dari dalam dan luar, sterilizer ini cepat dan mudah dibersihkan—termasuk pelat pemanasnya. Dengan begitu, Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama si kecil.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Negara asal
Item yang disertakan
Spesifikasi kemasan
