  Mensterilkan, mengeringkan, dan menyimpan

    Philips Avent Sterilizer

    SCF293/00

    Mensterilkan, mengeringkan, dan menyimpan

    Menyiapkan dalam 40 menit. Sterilizer & Pengering Premium kami menggunakan tekanan udara tersaring untuk mengeringkan semua perlengkapan bayi termasuk mainan, sebelum alat dimatikan. Sterilizer bekerja cepat dan higienis, membunuh 99,9% kuman* sehingga Anda tak perlu khawatir saat memberikannya ke si kecil.

    Harga ritel yang disarankan: Rp1.999.900,00

    Philips Avent Sterilizer

    Mensterilkan, mengeringkan, dan menyimpan

    Mensterilkan dengan uap yang kuat, pengeringan cepat dengan filter

    • Sterilizer & Pengering Botol
    • Premium
    Ucapkan selamat tinggal pada bakteri berbahaya

    Ucapkan selamat tinggal pada bakteri berbahaya

    Sterilisasi perlahan, efektif, dan bebas bahan kimia dengan Philips Avent. Setiap sterilizer hanya menggunakan tenaga uap murni untuk membunuh 99,9% kuman berbahaya*.

    Satu siklus mensterilkan dan mengeringkan lengkap hanya butuh 40 menit

    Satu siklus mensterilkan dan mengeringkan lengkap hanya butuh 40 menit

    Botol susu siap hanya dalam waktu 40 menit sebelum digunakan kembali. Setelah disterilkan dengan uap yang kuat, pengeringan cepat dengan filter akan mengeringkan botol dan aksesori sehingga siap digunakan seketika.

    Dirancang untuk mengurangi kemungkinan bau tak sedap

    Dirancang untuk mengurangi kemungkinan bau tak sedap

    Baki tetesan baru kami melindungi pelat pemanas dari tetesan air susu, sehingga mengurangi kemungkinan bau tak sedap.

    Sterilizer kami memungkinkan Anda mensterilkan, mengeringkan, dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan

    Sterilizer kami memungkinkan Anda mensterilkan, mengeringkan, dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan

    Electric sterilizer premium kami tidak hanya membersihkan botol dan membunuh kuman, tetapi juga mengeringkan dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan botol serta aksesori, menjaganya tetap steril hingga 24 jam.

    Tetap steril selama 24 jam*

    Tetap steril selama 24 jam*

    Pembersihan sterilizer yang menyeluruh dan bebas zat kimia akan menjaga isinya tetap steril hingga selama 24 jam. Bagaimana caranya? Cukup ditutup.

    Lapang di dalam, ringkas di luar

    Lapang di dalam, ringkas di luar

    Meski ramping, sterilizer kami tetap dapat menampung hingga enam botol susu bayi Philips Avent. Alat ini juga cocok untuk semua perlengkapan penting lainnya, mulai dari dot dan empeng hingga pompa ASI manual.

    Sterilizer ini cepat dan mudah dibersihkan

    Sterilizer ini cepat dan mudah dibersihkan

    Dari atas ke bawah, dari dalam dan luar, sterilizer ini cepat dan mudah dibersihkan—termasuk pelat pemanasnya. Dengan begitu, Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama si kecil.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Konsumsi daya
      650  W
      Tegangan
      220-240V~ 50-60Hz, 220V~ 60Hz (Korea), 120-127V~ 60Hz (NAM)
      Konsumsi daya (mode siaga)
      <0,3 W (durasi hingga masuk ke mode siaga otomatis: <1 mnt)

    • Berat dan dimensi

      Dimensi
      304 x 191 x 378  milimeter
      Berat
      2,4  kg

    • Negara asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Item yang disertakan

      Penjepit
      1  pcs
      Electric steam sterilizer
      1 buah

    • Spesifikasi kemasan

      Kemasan berbahan dasar kertas**
      Ya

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Hasil uji disediakan oleh laboratorium pengujian independen.
    • *Anda mungkin akan menerima kemasan berbahan dasar kertas lama atau baru selama masa transisi
